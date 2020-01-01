Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве.

В период с 1 апреля по 15 июля на военную службу должны отправиться 135 тысяч молодых людей, пишет Военное.РФ.



Весной 2019 года в ряды Вооруженных сил РФ также призвали 135 тысяч человек.

Ранее в Кремле отмечали, что изучат вопрос о возможности переноса весеннего призыва в армию на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом. Позднее министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что отмена или перенос призыва не предусматриваются, но новобранцы пройдут обязательный двухнедельных карантин после прибытия в воинские части.

По данным СМИ, пункты сбора в военкоматах перейдут на особый режим работы. В них установлены несколько постов контроля, оборудованы изолированные помещения и подготовлены дежурные специалисты, которые смогут экстренно эвакуировать выявленных заболевших.