Короновирус не страшит: В России начнется весенний призыв на военную службу
|18:00 31.03.2020
|Россия
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве.
В период с 1 апреля по 15 июля на военную службу должны отправиться 135 тысяч молодых людей, пишет Военное.РФ.
Весной 2019 года в ряды Вооруженных сил РФ также призвали 135 тысяч человек.
Ранее в Кремле отмечали, что изучат вопрос о возможности переноса весеннего призыва в армию на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом. Позднее министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что отмена или перенос призыва не предусматриваются, но новобранцы пройдут обязательный двухнедельных карантин после прибытия в воинские части.
По данным СМИ, пункты сбора в военкоматах перейдут на особый режим работы. В них установлены несколько постов контроля, оборудованы изолированные помещения и подготовлены дежурные специалисты, которые смогут экстренно эвакуировать выявленных заболевших.
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