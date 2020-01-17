Оккупационные власти Севастополя организовали тотальный контроль автомобилей, въезжающих в город.

Об этом журналистам сообщил и.о. губернатора оккупированного города Михаил Развожаев, пишет Крыминформ.

«С сегодняшнего дня в Севастополе начинаем операцию по контролю за въездом в город. Вы знаете, что в большинстве регионов нашей страны введены обязательные меры самоизоляции, предусмотрены штраф за нарушение режима. Неоднократно говорилось во всех СМИ, что эта неделя сделана карантинной для того, чтобы люди находились дома. Между тем мы понимаем, что в Крым и Севастополь прибывает большое количество наших сограждан из Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России. Они нарушают режим самоизоляции», – сообщил Развожаев.

Для проведения операции развернуто пять блокпостов на границе Севастополя с Крымом. У всех въезжающих в город проверяют температуру, граждан информируют о том, что в Севастополе закрыты все досуговые центры. На местах дежурят сотрудники полиции.

«Всех пускают. Просто проверяют тех, кто въезжает. Кто проезжает – заполняет анкету, в которой сообщает, где будет проживать, и проезжает дальше. Меры введены с сегодняшнего дня», – сообщили Крыминформу в пресс-службе управления МВД по Севастополю.

По данным Развожаева, с момента начала операции отказались от въезда в город более 50 машин, приехавших из других регионов России.

В Севастополе зафиксировано пять случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Крыму таких случаев 16.