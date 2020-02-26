Поромне сполучення через бухту в окупованому Севастополі зупинено з 31 березня.

Про це повідомляється на сайті «Севморпорту». Катери при цьому ходять за новим розкладом, пише Крим.Реалії.

«Пасажирські катери працюють згідно з новим тимчасовим розкладом. Поромне сполучення на лінії Північна-Арт.бухта з 31 березня зупинено», – сказано в повідомленні «Севморпорту».

В ніч з 28 на 29 березня адміністрація Севастопольського морського порту відпрацьовувала питання тимчасового припинення руху пасажирських катерів і порома через бухту. До ранку 29 березня в порт надійшла команда відновити рух катерів і порома. Деталі й причини не повідомлялися.

У Севастополі з 28 до 14 квітня скасували пільговий проїзд у громадському транспорті. Відповідний указ підписав т.в.о. голови російського уряду Севастополя Михайло Развожаєв. Рішення ухвалено через загрозу поширення коронавірусної інфекції.