Четыре страны присоединились к санкциям ЕС против Турции

17:00 31.03.2020   Турция

Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия и Армения присоединились к санкциям Евросоюза в отношении Турции за осуществляемые ею буровые работы в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Республики Кипр. 

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, распространенном во вторник, 31 марта, в Брюсселе, пишет ТАСС.

"Страны-кандидаты (на вступление в ЕС) Республика Северная Македония, Черногория и Албания, входящая в Европейскую экономическую зону Исландия, а также Армения присоединяются к этому решению Совета. Они будут обеспечивать, чтобы их национальная политика соответствовала решению Совета. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - отмечается в нем.

Евросоюз в конце февраля расширил санкции против Турции за осуществляемые ею буровые работы в ИЭЕ Республики Кипр. Ограничительные меры были введены в отношении вице-президента и главы департамента геологоразведочных работ турецкой государственной нефтяной компании TPAO (Turkish Petroleum Corporation) Мехмета Ферруха Акалина, а также его заместителя в департаменте Али Коскуна Намоглу.

На шельфе и в ИЭЗ Республики Кипр были найдены крупные запасы природного газа. В сентябре правительство островного государства подписало с французской компанией Total и итальянской компанией Eni соглашение об освоении 7 сектора месторождения на шельфе Кипра. Однако в начале октября Турция направила в этот район собственное буровое судно в сопровождении военных кораблей.



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