Прокуратура АРК і слідче управління ГУ Нацполіції в АРК і м.Севастополі скерували до суду обвинувальний акт щодо учасника незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя» Івана Антонова за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України (участь у діяльності незаконного збройного формування).

Про це Центру журналістських розслідувань повідомили в прес-службі прокуратури АРК.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України, будучи учасником незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя», протягом лютого-березня 2014 року, приймав участь у захопленні Штабу Військово-Морських Сил України у м. Севастополь. У результаті дій «самооборонівців» на територію стратегічного об’єкту проникли військовослужбовці Збройних Сил Російської Федерації, як наслідок, бойова та мобілізаційна готовність Штабу була підірвана», – повідомляє прокуратура АРК.

Апеляційний суд Херсонської області відхилив апеляційну скаргу захисту на рішення Херсонського міського суду, згідно з яким підозрюваному в участі в «Самообороні Севастополя» Івану Антонову було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці з можливістю внесення застави в розмірі 168 тисяч гривень. Він продовжить перебувати під вартою з можливістю внесення застави.

43-річного Івана Антонова українські правоохоронці затримали на адміністративному кордоні з окупованих Кримом на КПВВ «Чонгар» 10 січня 2020 року.

9 січня 2020 року Херсонський міський суд Херсонської області задовольнив клопотання прокуратури АР Крим та обрав вказаній особі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативою внесення застави.

15 березня 2019 року під процесуальним керівництвом прокуратури автономії «самооборонівцю» повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 260 КК України, а саме участь в 2014 році у незаконному збройному формуванні «Самооборона Севастополя».