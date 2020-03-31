В Болгарии за фейк о коронавирусе завели дело на лидера пророссийской партии
|16:00 31.03.2020
|Болгария
Прокуратура Софии возбудила уголовное дело против лидера политической партии «Возрождение» Костадина Костадинова за распространение фейков о коронавирусе.
Как пишет ghall.com, об этом сообщил портал rus.bg.
Его заявление могло вызвать у граждан «безосновательную тревогу в условиях объявленного на территории Болгарии чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса», отметили в ведомстве.
В телевизионной передаче Костадинов заявил, что противоэпидемические меры «вводятся не в интересах граждан» и являются «пропагандой для отвлечения внимания». Кроме того, он утверждал, что на складах организации, которая называется «Государственный резерв и военно-временные запасы» все есть только по документам, «а на практике ничего нет — все своровано, съедено».
Костадинову, партия которого выступает за выход страны из ЕС и НАТО и переориентацию внешней политики страны на Россию (в Народном собрании она не представлена), предъявили обвинения в рамках дела и отпустили под залог в размере 20 тысяч левов (около 10 тысяч евро).
В Болгарии ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса в середине марта, когда там было около 20 зараженных и один погибший. К настоящему моменту в стране заразились больше 350 человек, 8 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19.
Ранее сообщалось, что в Европарламенте обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии коронавируса.
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