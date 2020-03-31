В Болгарии за фейк о коронавирусе завели дело на лидера пророссийской партии

16:00 31.03.2020   Болгария

Прокуратура Софии возбудила уголовное дело против лидера политической партии «Возрождение» Костадина Костадинова за распространение фейков о коронавирусе.

Как пишет ghall.com, об этом сообщил портал rus.bg.

Его заявление могло вызвать у граждан «безосновательную тревогу в условиях объявленного на территории Болгарии чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса», отметили в ведомстве.

В телевизионной передаче Костадинов заявил, что противоэпидемические меры «вводятся не в интересах граждан» и являются «пропагандой для отвлечения внимания». Кроме того, он утверждал, что на складах организации, которая называется «Государственный резерв и военно-временные запасы» все есть только по документам, «а на практике ничего нет — все своровано, съедено».

Костадинову, партия которого выступает за выход страны из ЕС и НАТО и переориентацию внешней политики страны на Россию (в Народном собрании она не представлена), предъявили обвинения в рамках дела и отпустили под залог в размере 20 тысяч левов (около 10 тысяч евро).

В Болгарии ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса в середине марта, когда там было около 20 зараженных и один погибший. К настоящему моменту в стране заразились больше 350 человек, 8 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Европарламенте обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии коронавируса.



Ще на цю тему:

09:00 19.03.2020
Болгарський журналіст-розслідувач опинився в лікарні після побиття
20:55 13.02.2020
У Болгарії висунули звинувачення одному з найбагатших людей країни, який втік в ОАЕ
09:30 28.01.2020
Болгарський суд арештував на 40 діб підозрюваного у нападі на Гандзюк
18:20 23.01.2020
В Болгарії трьох росіян звинувачують у спробі отруєння зброяря
10:30 11.12.2019
Прокуратура Болгарии: В день резонансного отравления Гебрева у его офиса были ГРУшники
12:00 22.07.2019
У Болгарії хакери зламали урядову базу з даними на все доросле населення
21:00 19.07.2019
Підозрюваний у кібератаці на податкове відомство Болгарії вийшов на свободу
17:20 17.07.2019
У Болгарії затримали підозрюваного у хакерській атаці
12:01 23.04.2019
Вбивцю болгарської журналістки засудили до 30 років ув’язнення
11:21 15.02.2019
Британські слідчі прибули до Болгарії щодо справи Скрипалів
16:21 11.02.2019
Прокурор Болгарії: фігурант "справи Скрипалів" був у країні перед отруєнням бізнесмена
12:23 08.02.2019
ГРУ отруїло "новачком" болгарського постачальника зброї до України - The Insider & Bellingcat
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:01 24.03.2020
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
Всі новини країни
Армения Армения
13:45 31.03.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошли противодиверсионные учения
13:20 25.03.2020
ЮВО: Военнослужащие России и Армении провели совместную командно-штабную тренировку
11:00 25.03.2020
В Армении граждане без "анкеты передвижения" не смогут покинуть место проживания
19:21 24.03.2020
Вірменія посилила заходи надзвичайного стану
Всі новини країни
Болгария Болгария
16:00 31.03.2020
В Болгарии за фейк о коронавирусе завели дело на лидера пророссийской партии
19:51 30.03.2020
Болгарія відклала вступ до зони євро через коронавіруса
17:41 26.03.2020
Парламент Болгарії призупинив роботу через коронавірус
13:45 24.03.2020
Из-за снегопада в 4 областях Болгарии объявили „оранжевый“ уровень опасности
Всі новини країни
Греция Греция
12:00 25.03.2020
Греция закрывает приюты для беженцев на карантин
12:41 24.03.2020
Коронавирус в Греции: 71 новый случай, 695 больных, 17 умерших
11:00 23.03.2020
В Греции полностью запретили поездки и передвижение по стране
18:40 19.03.2020
Греція штрафуватиме на 5000 євро мандрівників за порушення карантину
Всі новини країни
Грузия Грузия
08:40 31.03.2020
ЮВО: Российские артиллеристы завершили тактическое учение в Абхазии
19:41 30.03.2020
Грузія вводить комендантську годину через коронавірус
16:50 27.03.2020
ЮВО: Специалисты РХБ защиты в Абхазии осваивают новейшие машины химической разведки
16:40 27.03.2020
ЮВО: Российские артиллеристы провели боевые стрельбы в горах Южной Осетии
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:00 31.03.2020
На КПП Молдовы организован «зеленый» коридор для экспорта в ЕС
19:40 27.03.2020
Граждане РФ в Приднестровье остались без средств из-за запрета на карты Visa и Mastercard
14:45 24.03.2020
Молдова посилює надзвичайний стан: закривають парки і долучають армію
12:30 24.03.2020
В Приднестровье еще четверо инфицированных COVID-19
Всі новини країни
Россия Россия
20:20 31.03.2020
Экипаж подводной лодки Черноморского флота РФ провел учение по борьбе за живучесть
20:00 31.03.2020
Морские пехотинцы Каспийской флотилии высадили тактический десант на морское побережье в Дагестане
19:00 31.03.2020
Строительство российского модернизированных БДК проекта 11711 задерживается
18:00 31.03.2020
Короновирус не страшит: В России начнется весенний призыв на военную службу
Всі новини країни
Румыния Румыния
14:01 26.03.2020
Україна домовились з Румунією про взаємозахист громадян та вільний транзит вантажів
16:40 25.03.2020
Румунія жорстко обмежила пересування, ввела "двогодинне вікно" для літніх людей
17:45 24.03.2020
Румунія від завтра запроваджує режим тотального карантину, - президент Йоганніс
11:51 24.03.2020
Коронавірус в Румунії: через помилку уряду всім загиблим поставили діагноз запізно
Всі новини країни
Турция Турция
19:20 31.03.2020
Збройне ембарго для Лівії: ЄС починає військову операцію у Середземному морі
17:00 31.03.2020
Четыре страны присоединились к санкциям ЕС против Турции
20:41 30.03.2020
Франція задіє десантні кораблі для протидії Covid-19
14:41 30.03.2020
Туреччина слідом за Іспанією та Грузією відмовляється від китайських експрес-тестів, які закуповував Київ
Всі новини країни
Украина Украина
20:40 31.03.2020
В Крыму отложили запуск платного тестирования на коронавирус - пробы не хотят везти в Москву
19:40 31.03.2020
В начале апреля в аэропорту Симферополь отменят более половины рейсов
19:10 31.03.2020
Лидеру Меджлиса крымскотатарского народа заочно предъявили обвинение по двум статьям УК РФ
18:50 31.03.2020
Військова контррозвідка блокувала спроби вербування російською спецслужбою високопоставленого військовослужбовця ЗСУ / Відео
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд