Саперы ЧФ России отрабатывают на крымских полигонах преодоление минных заграждений
|15:45 31.03.2020
|Крым
Саперы Черноморского флота страны-агрессора на полигонах в Крыму отрабатывают навыки по ликвидации минных заграждений.
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, пишет Крыминформ.
В сообщении говорится, что на полигонах боевой подготовки оккупированного полуострова инженерно-саперные подразделения Черноморского флота начали проведение полевых выходов. Поэтапно флотские инженеры отрабатывают задачи в условиях морского побережья на полигоне Опук и в горных условиях на полигоне Ангарский. В ходе занятий на специально оборудованных учебных местах военные инженеры изучают приёмы и способы ведения инженерной разведки, действия групп при минировании и разминировании различных участков местности.
Военнослужащие также отрабатывают навыки по проделыванию проходов для прохождения личного состава и техники в минно-взрывных заграждениях и минных полях. Отмечается, что особенностью сборов является совершенствование навыков по действиям военнослужащих при обнаружении установленных мин различного типа как на земле, так и в прибрежной полосе моря с привлечением водолазов-разведчиков и специального инженерно-сапёрного оборудования.
В ходе учений саперы применяют специальные общевойсковые и инженерные комплекты средств разведки и разминирования, а также спецтехнику.
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