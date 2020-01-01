В Одесской области зафиксировали еще два случая COVID-19: заболевшие за границей не были
|15:30 31.03.2020
|Одесская обл.
Еще два позитивных результата на COVID-19 подтвердил 30 марта вечером лабораторный центр Минздрава Украины в Одессе.
Как сообщили в пресс-службе ОГА, инфекцию обнаружили у жителя села Нерубайское 1960 года рождения и одесситки 1947 г.р. Оба за границу не выезжали и, по их словам, с больными не контактировали, пишет Думская.
До госпитализации женщина пользовалась общественным транспортом и ходила на городские рынки.
Больные находятся в Одесской городской инфекционной больнице.
Таким образом, на данный момент в регионе лабораторно подтверждено 11 случаев COVID-19. С учетом экспресс-тестов, которые неточны, их 13.
В ОГА еще раз подчеркивают необходимость самоизоляции: «Даже без наличия симптомов человек может быть распространителем инфекции. Не выходите на улицу без надобности, соблюдайте дистанцию в несколько метров, носите маски и чаще мойте руки», — отмечается в сообщении.
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