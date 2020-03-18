И.о. "губернатора" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев ужесточил карантинные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в регионе.

В соответствии с изменениями, внесенными им в ранее изданный указ, теперь под запрет попал бизнес, связанный с использованием маломерных судов, пишет Новый Севастополь.

«(Приостанавливается) использование маломерных, прогулочных и иных судов для прогулок, любительской рыбной ловли и в иных личных целях», – указано в документе.

Эта мера будет действовать до 14 апреля.

Указ также вводит ранее анонсированные ограничения в работе общественного транспорта. До 14 апреля прекращает работу междугородное автобусное сообщение. Также не будут работать паромная переправа и троллейбусы. Пассажирские автобусы переходят на работу утром и вечером.