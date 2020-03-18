Прогулки на яхтах и катерах временно запрещены в Севастополе
|15:15 31.03.2020
|Севастополь
И.о. "губернатора" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев ужесточил карантинные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в регионе.
В соответствии с изменениями, внесенными им в ранее изданный указ, теперь под запрет попал бизнес, связанный с использованием маломерных судов, пишет Новый Севастополь.
«(Приостанавливается) использование маломерных, прогулочных и иных судов для прогулок, любительской рыбной ловли и в иных личных целях», – указано в документе.
Эта мера будет действовать до 14 апреля.
Указ также вводит ранее анонсированные ограничения в работе общественного транспорта. До 14 апреля прекращает работу междугородное автобусное сообщение. Также не будут работать паромная переправа и троллейбусы. Пассажирские автобусы переходят на работу утром и вечером.
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