Новейшие российские фрегаты проекта 22350 типа «Адмирал Горшков» развернут на Черноморском флоте.

Как сообщили «Известиям» источники в минобороны, принципиальное решение по данному вопросу уже принято.

«Крылатые ракеты фрегатов смогут взять под прицел американскую базу в Румынии, что сделает их мощной сдерживающей силой в Черноморском регионе. Благодаря уникальной зональной системе ПВО корабли будут незаменимы в Средиземном море – например, у берегов Сирии», – считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Для размещения кораблей базы Черноморского флота будут обеспечены береговой инфраструктурой. В арсенале фрегатов – крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковые ракеты «Циркон». Решение о направлении фрегатов на Черное море, по мнению экспертов, можно расценивать как асимметричный ответ США после их выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в результате чего появилась реальная угроза размещения в Румынии американских ударных боеприпасов.

На данный момент в составе ВМФ числится один фрегат – «Адмирал Горшков» (Северный флот). Второй – «Адмирал Касатонов» – проходит госиспытания и должен быть передан флоту до конца года. Суда «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков», как ожидается, пополнят состав ВМФ в течение двух лет. Год назад были заложены еще два корабля этого проекта.

Фрегаты данной «адмиральской серии» изготовлены с использованием стелс-технологий. При их строительстве были применены композитные конструкционные материалы, новая архитектура корпуса и надстроек. Такие решения позволили снизить заметность фрегата для противника.