Россия запускает сценарий по выдавливанию Италии из ЕС

14:20 31.03.2020   Россия

Российская информационная машина уже раскручивает маховик дестабилизации Италии, как следующей страны, которую выдавят из ЕС.

Российский военный десант в Италии, цель которого вовсе не спасение итальянцев, уже начинает порождать первые злокачественные плоды. Плоды, несущие ту же угрозу для Италии, что и любое российское присутствие в ЕС для европейского сообщества в целом. 

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, передает ghall.com.

И помимо комплекса медийных целей, пиара, разведки, политического давления, отвлечения внимания от собственных проблем, в том числе и эпидемии коронавируса в РФ, решалась так же задача по дальнейшей дестабилизации ЕС. А если быть точнее – подготовки фундамента для выхода Италии из состава ЕС по сценарию, буквально “на ура” сыгранному в Великобритании.

Не зря в состав российской “команды спасения” Италии, которая своей численностью уж точно не смогла бы кардинально переломать эпидемиологическую ситуацию в этой стране, входили не столько медики, сколько военные журналисты, визажисты, специалисты по сценическому освещению и совершенно не связанные с медициной лица, причем ряд из которых, имеют непосредственное отношение к разведке, а так же Силам специальных операций.

В итоге, не прошло и недели как российский конвой хозяйничает в Италии, а в социальных сетях уже появляются негативные высказывания в адрес Европейского союза, который не помог Италии в трудную минуту, хотя именно европейские медики, в частности из Германии, первые протянули руку помощи итальянцам. Но ведь немцы не ездили по дорогам Италии с флагами ФРГ и под марш “Lore Lore Lore”. А потому – не считается!

Социальные сети сейчас начинают заполнять видео снятые автомобилистами, запечатлевшими конвой ВС РФ, груженный на 80% бесполезным для борьбы с коронавирусом оборудованием, но вызывающий хвалебные возгласы снимающих. Некие, неблаговидной внешности граждане на камеру снимают флаги ЕС и вместо них на флагштоки устанавливают российские триколоры. И все эти видео получают сумасшедшую раскрутку по показам, лайкам и комментариям, причём, в немалой степени из русегмента интернет.

Параллельно в социальных сетях, например, таких как Telegram, создаются группы подчеркивающие коллапс в Италии и, как не странно других странах ЕС, имеющих социально-взрывоопасные регионы. Например “Каталонский карантин”, вещающий о безнадежном и плачевном положении Испании, на фоне “безразличия” ЕС.

В своём прошлом материале я отмечал, что европейским спецслужбам стоит иметь ввиду, что в составе этих военных “спасателей” из России есть специалисты по “гибридным операциям”, которые могут вместе с любителями России в самой Италии активизировать сеть своих сторонников, а так же специалисты по информационно-психологическим операциям. А с учётом морально- психологического состояния итальянцев под воздействием трагедии, которая происходит, очень легко взорвать общество. И этот процесс, очевидно, уже начался.

Максимально дискредитируя Европейский Союз в информационном пространстве, цель России вырвать из состава ЕС ещё один кусок, а если повезет и два. Пользуясь темой коронавирус Кремль, предпримет попытку дестабилизации Европы через Италию и Испанию, устраивая либо очередную феерию с приставкой #EXIT, либо дестабилизируя Каталонию, Бергамо, Ломбардию в режиме народных республик.

Конечно, рано или поздно, но российские военные покинут Италию. Но это не означает, что страна окажется в безопасности. Ведь после отбытия российских военных, итальянским спецслужбам необходимо будет обратить внимание уже не только на тех, кто в парламенте страны способствовал проникновению этого контингента в самое сердце ЕС, но и на тех, кто на протяжении всего этого времени с ними контактировал.

Ведь помимо разведки, эти “спасатели”, более чем уверен, проводили и глубокую вербовку. Причем порою сами же вербуемые, могли не догадываться, что с ними проводится глубокая психологическая работа. Как-никак, а без своих людей в другой стране, произвести её дестабилизацию, практически не возможно, полагаясь лишь на информационный потенциал. Кстати, Каталония тому яркий пример. А чем больше завербованных и переубежденных, тем проще расшатывать и разрушать.



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