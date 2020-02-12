В 2020 году ВМФ России получит 14 подводных аппаратов "Марлин-350"
|17:20 31.03.2020
|Россия
До конца 2020 года служба поисковых и аварийно-спасательных работ Военно-морского флота должна получить еще 14 телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов "Марлин-350".
Об этом, как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, доложили главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на рабочем совещании в Адмиралтействе, посвященном вопросам развития поисково-спасательных средств ВМФ, пишет flot.com.
По данным военного ведомства, сейчас в частях и на спасательных судах флотов ВМФ России находятся 43 единицы подводных аппаратов "Марлин-350". В частности, они входят в состав штатных поисково-спасательных средств новейших спасательных буксиров проекта 22870 типа "Профессор Николай Муру".
"Марлин-350" разработан и серийно производится российской компанией "Тетис Про". Аппарат применяется для обследования подводных объектов и несложных манипуляций с ними. ТНПА также способен устанавливать гидроакустические маркеры и поднимать небольшие предметы, захваченные манипулятором.
Для связи аппарата и надводного модуля применяется тонкий и гибкий оптоэлектрический кабель с низким сопротивлением движению, обладающий низкой плавучестью. Робот можно оснастить дополнительной камерой высокого разрешения, многолучевым гидролокатором, альтиметром, гидролокатором кругового обзора, системой подводной навигации, одностепенным манипулятором, а также другим дополнительным оборудованием.
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