На КПП Молдовы организован «зеленый» коридор для экспорта в ЕС
|14:00 31.03.2020
|Молдова
Молдавские производители могут отправлять свою продукцию на экспорт в страны Евросоюза через пункт пересечения «Леушены-Албица».
Таможенная служба информирует, что в связи с эпидемиологической ситуацией, обусловленной распространением коронавируса нового типа, компетентные румынские власти приняли ряд мер по обеспечению «зелёного» коридора транспортным средствам, следующим транзитом по территории Румынии, передает trm.md/
Грузовые перевозки осуществляются только через контрольно-пропускной пункт «Леушены-Албица». Были созданы пять транзитных маршрутов, с которыми можно ознакомиться на сайте Министерства транспорта, инфраструктуры и связи Румынии.
Въезд/выезд в/из Румынии транзитом транспортным средствам разрешается только через пункты пересечения границы, указанные в пяти заранее определённых маршрутах.
Транзитные коридоры для грузовых перевозок были созданы для того, чтобы позволить профильным операторам как из стран-членов ЕС, так и не входящих в европейское сообщество, осуществлять свою деятельность в нормальных условиях.
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