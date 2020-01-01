Молдавские производители могут отправлять свою продукцию на экспорт в страны Евросоюза через пункт пересечения «Леушены-Албица».

Таможенная служба информирует, что в связи с эпидемиологической ситуацией, обусловленной распространением коронавируса нового типа, компетентные румынские власти приняли ряд мер по обеспечению «зелёного» коридора транспортным средствам, следующим транзитом по территории Румынии, передает trm.md/

Грузовые перевозки осуществляются только через контрольно-пропускной пункт «Леушены-Албица». Были созданы пять транзитных маршрутов, с которыми можно ознакомиться на сайте Министерства транспорта, инфраструктуры и связи Румынии.

Въезд/выезд в/из Румынии транзитом транспортным средствам разрешается только через пункты пересечения границы, указанные в пяти заранее определённых маршрутах.

Транзитные коридоры для грузовых перевозок были созданы для того, чтобы позволить профильным операторам как из стран-членов ЕС, так и не входящих в европейское сообщество, осуществлять свою деятельность в нормальных условиях.