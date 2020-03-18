В военном городке «Большая крепость» российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, под руководством командира соединения проведена тренировка подразделений оперативного реагирования.

При попытке захвата одного из военных объектов дежурными силами воинской части выполнено блокирование и ликвидация диверсионной разведывательной группы условного противника, пишет пресс-служба Минобороны России.

В тренировке принимали участие более 500 военнослужащих ЮВО из числа сотрудников военной полиции и дежурного подразделения соединения, было задействовано около 30 единиц специальной военной техники.

Подобные мероприятия носят плановый характер, что позволяет повышать уровень практической подготовки дежурного подразделения военной базы ЮВО.

Подразделения войсковой противовоздушной обороны (ПВО) российской военной базы в Армении в составе объединенной системы ПВО стран СНГ уничтожили самолеты условного противника на учении.

На полигоне Камхуд расчеты зенитного и зенитного ракетного дивизионов выполнили учебно-боевые задачи по обнаружению, сопровождению воздушных целей, отражению атак крылатых ракет и авиации условного противника.

В преддверии учения было проведено боевое слаживание расчетов зенитных ракетных комплексов, где военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию и приведению комплексов в готовность к боевому применению.

В учении было задействовано более 100 единиц военной техники, в том числе истребительная, армейская и беспилотная авиация соединения.