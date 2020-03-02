Трамп продовжив санкції проти Росії через її кібератаки

13:20 31.03.2020   Россия

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп продовжив дію санкцій проти Росії ще на рік через кібератаки проти США. 

Про це повідомила пресслужба Білого дому в понеділок, 30 березня, пише ZN,UA.

Наголошується, що 28 грудня 2016 року президент США Барак Обама видав розпорядження про введення обмежень проти низки країн, які представляли загрозу для Штатів в кіберпросторі.

"Це значуща зловмисна діяльність у кіберпросторі досі несе надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці і економіці США. З цієї причини надзвичайний стан, оголошений 1 квітня 2015 року, має залишатися в силі після 1 квітня 2020 року", – йдеться в документі.

Цей указ дозволяє міністерству фінансів вводити санкції проти осіб, які здійснюють кібератаки проти Штатів. Чиновники можуть блокувати рахунки і будь-які активи на території країни.

Раніше представники Пентагону заявляли, що російські хакери здійснили "складну кібератаку" на електронну пошту генштабу. В оборонному відомстві США повідомили, що ця кібератака торкнулася близько 4 000 співробітників генштабу.

У червні 2015 року хакерські атаки активізувалися по всьому світу. 5 червня хакери викрали інформацію про 4 млн держслужбовців США. 9 червня сирійські хакери зламали сайт армії США і залишили там кілька повідомлень. Одне з них свідчить: "Твої командири посилають тебе померти в бою". 14 червня хакери зламали комп'ютер Ангели Меркель і відправили кілька листів від її імені. Зловмисники проникли в мережу бундестагу через "троянський вірус". А через пару днів найбільше сховище паролів заявило про хакерську атаку на свої бази.

Видання Newsweek писало, що хакери стали найпотужнішою зброєю Росії. В жаргоні хакерів існує поняття ефекту "від кібернетичного до фізичного". Це означає здатність хакера впливати на реальний світ за допомогою інструментів у віртуальному. І часто цей вплив має деструктивний характер.

Причетність до таких атак Росії дуже турбує Захід, оскільки це єдина країна, яка на сьогодні намагається поєднувати кібернетичні удари із реальним наступом танків. Раніше стало відомо, що російські хакери проникли в електронну пошту президента Барака Обами.



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