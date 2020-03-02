Україна в ООН: Скасування санкцій щодо Росії – не на часі

13:00 31.03.2020   Украина

Україна надіслала генсеку Організації Об'єднаних Націй офіційного листа, висловивши принципову позицію щодо неприпустимості скасування санкцій проти держав та осіб, які скоїли злочини та продовжують порушувати Статут ООН і міжнародне право.

Про це повідомив у ексклюзивному коментарі Укрінформу в понеділок, 30 березня, Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Відправив сьогодні Генсекретарю ООН офіційного листа, в якому виклав позицію України щодо неприпустимості скасування міжнародних санкцій, які були накладені за порушення норм міжнародного права", - зауважив український дипломат.

За його словами, документ звертає увагу на спроби окремих країн, зокрема, Росії, переконати ООН, що санкції обмежують їхню здатність протидіяти пандемії. Ці закиди є штучними, підкреслив представник України, "оскільки жоден санкційний пакет, запроваджений за порушення міжнародного порядку, не знижує здатності захищати людей від коронавірусу". Це також не заважає долучатися до глобальних зусиль з подолання кризи.

"Коли окремі сторони використовують пандемію в політичних цілях та закликають до скасування санкцій, це має розглядатися як брудні маніпуляції та спроби отримати зиск на стражданні мільйонів. Шлях до скасування санкцій не стосується пандемії нового вірусу, він полягає в припиненні протиправних дій", - написав Кислиця в листі генсеку ООН.

Дипломат також висловив позицію України, яка підтримує максимальну відкритість гуманітарних коридорів для надання критично важливої допомоги. "Водночас, маємо бути свідомими, що питання санкцій і гуманітарної політики не перетинаються", - підкреслив український дипломат.

Крім того, Постійне представництво України при ООН звернуло увагу інших іноземних країн на справжню сутність ініціатив щодо скасування санкцій.

"Позиція України принципова: заяви вищого керівництва окремих держав та їхні проєкти резолюцій про нібито "солідарність світу" в боротьбі з пандемією переслідують лише одну мету: на тлі загального людського лиха відбілити свою агресивну політику та скасувати санкції", - зауважив український постпред.

Тим часом, переважна більшість держав-членів ООН має схоже з Україною розуміння ситуації. Так, на розгляді Генасамблеї зараз перебувають щонайменше два проєкти резолюцій щодо солідарності міжнародних зусиль для боротьби з новим коронавірусом. Один внесений Сінгапуром та ще п’ятьма державами, інший – російський.

"Співавторами сінгапурського документа, який є доволі збалансованим, стали вже понад 160 країн, у тому числі Україна. Російський текст підтримали всього кілька країн, такі світові "лідери" поваги до Статуту ООН, як Сирія, КНДР та М’янма. Це багато про що говорить", - зауважив Кислиця.

Як повідомлялось, минулого тижня Росія запропонувала Генасамблеї ООН прийняти так звану "декларацію про солідарність" у боротьбі з коронавірусом, яка зобов'язує країни-члени відмовитися від міжнародних санкцій, якщо вони запроваджені не під егідою Ради Безпеки ООН.



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