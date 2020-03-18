В оккупированном Севастополе строится многофункциональный медицинский центр.

Возводит объект военно-строительный комплекс Минобороны России при участии инженерных и железнодорожных войск. Деньги на строительство выделены федеральным правительством, сообщили Примечания со ссылкой на заместителя министра обороны России Тимур Иванов.

Севастопольский центр, строительство которого началось 20 марта, должен быть готов до 15 мая этого года, уточнил Иванов, информацию которого приводит пресс-служба Минобороны РФ.

В Западном военном округе строятся шесть центров: в Одинцове (100 мест), в Подольске (200), в Нижнем Новгороде (60), в Смоленске (60), в Калининграде (100), в Пушкине (60). В Южном военном округе — три центра: в Ростове-на-Дону (160 мест), в Севастополе (60), в Волгограде (100). В Центральном военном округе — три центра: в Новосибирске (160 мест), в Омске (100), в Оренбурге (60). В Восточном военном округе — четыре центра: в Сосновом бору (60 мест), в Уссурийске (60), в Петропавловске-Камчатском (60), в Анастасьевке (200). На все эти объекты правительство РФ выделило 8,8 миллиарда рублей, уточнил Тимур Иванов.

Строят медцентры, которые будут оснащены необходимым современным оборудованием, в рамках развития инфраструктуры существующих военных госпиталей «в целях обеспечения безопасности военнослужащих и граждан», пояснил замглавы Минобороны России.

По информации источника «Примечаний», медицинский центр в Севастополе строится в районе бухты Омега — на территории филиала №1 военно-морского клинического госпиталя №1472. Под стройплощадку отдано спортивное поле этого медучреждения.

Черными линиями ориентировочно выделена территория филиала №1 военно-морского клинического госпиталя №1472 Минобороны России в Севастополе. Скриншот ПККР

«Там работа прямо кипит — толпы <на вид> узбеков в оранжевых спецовках, «рулят» всем, похоже, <на вид> армяне или азербайджанцы.

Но напрашиваются вопросы. Первый: почему работу выполняют «граждане союзных республик» и на каком основании? Второй: это район, славящийся своей вечно текущей канализацией, до моря — 200-300 метров, канализационные очистные сооружения «Южные» — не функционируют, просто сбрасывают неочищенные стоки», — рассказал собеседник «Примечаний».

На части территории филиала №1 военно-морского клинического госпиталя №1472 и расположенного рядом пансионата «Севастополь» — «закрытого, по сути, бесхозного» — Ольга Тимофеева (сейчас является замгубернатора Севастополя, а раньше была членом Совета Федерации от заксобрания Севастополя) предлагала устроить временную инфекционку, пока в городе будут строить новую инфекционную больницу, писало издание ForPost.