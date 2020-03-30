Военнослужащие отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского ВМС ВСУ на аэродроме «Кульбакино» в Николаеве отработали десантирование беспарашютным способом.

Такое десантирование применяется для оперативного прибытия «на точку» десантно-штурмовых подразделений. Как пишет flot2017, об этом сообщает 36 ОБрМП ВМСУ на странице в Facebook.

Спуск производился с помощью комплекта съемного бортового оборудования «Канат-1» с многоцелевого вертолета Ми-8 Морской авиации ВМСУ.

«Перворазники» совершили свои первые первые спуски с высоты 7 метров без вооружения. Опытные морские пехотинцы десантировались с высоты более 20 метров с оружием и средствами защиты.

«Морские пехотинцы показали надлежащий уровень обученности, уверенно действовали во время десантирования. Наряду с этим усовершенствовал свой опыт и увеличил часа налета экипаж морской авиации», — отметил руководитель практического занятия майор Алексей Булахов.

Фото со страницы 36 ОБрМП ВМСУ в Facebook