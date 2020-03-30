На Киевском шлюзе открыли навигацию
|11:40 31.03.2020
|Украина
Киевский шлюз стал пятым по счету на Днепре в Украине, открывшим навигацию в 2020 году.
Об этом со ссылкой на Facebook Министерства инфраструктуры Украины информирует ЦТС.
"Сегодня во исполнение приказа Государственной службы морского и речного транспорта Украины от 06.03.2020 г. №56 открыта навигация на Киевском судоходном шлюзе", - говорится в сообщени МИУ.
Отметим, что Киевский шлюз стал предпоследним из 6 подобных гидротехнических сооружений на Днепре, открывшим навигацию в 2020 году. 6 марта была открыта навигация на Каховском шлюзе, 15 марта - на Запорожском районе гидротехнических сооружений, 19 марта - на Кременчугском шлюзе, 25 марта - на Днепродзержинском. Навигация на Каневском шлюзе откроется только 10 июня.
"Руководство ГП "Укрводшлях" работает над решением вопроса наискорейшего капитального ремонта здания и модернизации гидротехнических сооружений", - добавили в Мининфраструктуры.
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