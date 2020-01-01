Польский энергетический концерн PGNiG сообщил в понедельник, 30 марта, что получил решение Стокгольмского арбитражного суда, рассматривавшего его спор с «Газпромом» о цене на газ.

«Согласно окончательному решению, арбитражный суд изменил формулу цены на покупку газа, поставляемого «Газпромом» по Ямальскому контракту, в том числе через его значительную и прямую связь с рыночными котировками природного газа на европейском энергетическом рынке. Применение измененной формулы ценообразования для PGNiG будет означать значительное улучшение условий коммерческой деятельности из-за большей согласованности между индексацией цен, влияющей на стоимость импорта газа, и политикой реализации газа по рыночным ценам», - говорится в распространенном заявлении PGNiG, пишет finanz.ru.

«В соответствии с положениями Ямальского контракта и окончательного решения, новая цена контракта, установленная арбитражным трибуналом, касается поставок газа с 1 ноября 2014 года, то есть с даты, когда PGNiG подала заявку на пересмотр контрактной цены», - информировали в компании.

По утверждению PGNiG, из-за снижения стоимости «Газпром» должен вернуть разницу в цене в размере «около 1,5 млрд долларов за период с 1 ноября 2014 года по 29 февраля 2020 года». В польской компании подчеркнули, что цена поставок газа по указанному контракту может измениться в результате запрошенного «Газпромом» в 2017 году пересмотра.

Польша потребляет более 15 млрд кубометров газа в год. Треть этого объема она добывает самостоятельно на своей территории, а остальное импортирует. Главный поставщик газа в Польшу - «Газпром», на основании долгосрочного контракта с которым страна может ежегодно приобретать 10,2 млрд кубометров газа.

В 2012 году стороны договорились о снижении цен на газ на 10%. В 2015 году PGNiG подала на «Газпром» в арбитражный суд в Стокгольме, так как, по мнению Варшавы, стоимость газа в действующем соглашении завышена и не соответствует ситуации на европейском энергетическом рынке. Ямальский контракт истекает в 2022 году. Власти Польши заявили, что не намерены его продлевать и будут обеспечивать свои потребности в газе за счет поставок СПГ, а также мощностей создаваемого газопровода Baltic Pipe ("Балтик пайп"), который должен соединить республику с норвежским шельфом через Данию.