Гребной электродвигатель российского атомного ледокола "Арктика", вышедший из строя во время проведения испытаний, не подлежит восстановлению и требует замены.

Об этом пишет 30 марта "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники, передает Sudostroenie.info.

По данным издания, 25 марта на атомном ледоколе была запущена система электродвижения. К настоящему моменту на судне также запущены атомные реакторы и паровая система. При этом сроки завершения испытаний будут сдвинуты из-за нерабочей недели.

Комиссия, созданная после выхода из строя гребного электродвигателя, допускает эксплуатацию ледокола с ограничением мощности до 50 МВт. Один из вариантов развития событий – сдача "Арктики" в 2020 году в опытную эксплуатацию с ограниченной мощностью с дальнейшей заменой электродвигателя во время докования. Однако такое решение требует согласования на уровне правительства, отмечает издание.

Ледокол "Арктика" – головной универсальный атомный ледокол проекта 22220. Движительный комплекс судна включает в себя три сдвоенных гребных электродвигателя мощностью 2х10 МВт каждый.

Закладка судна состоялась на Балтийском заводе 5 ноября 2013 года, спуск на воду – 16 июня 2016 года. На первый этап заводских ходовых испытаний, без использования ядерной энергоустановки, ледокол вышел 12 декабря 2019 года.

Разработчик проекта – ЦКБ "Айсберг"

Длина – 173,3 м

Ширина – 34 м

Мощность на винтах – 60 МВт

Осадка по конструктивной ватерлинии – 10,5 м

Минимальная рабочая осадка – 8,55 м

Водоизмещение – 33,54 тыс. т

Назначенный срок службы – 40 лет

Экипаж – 75 человек.