Стоимость российской нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе опустилась до минимального значения с июня 1999 года - до $16,2 за баррель в пятницу 27 марта.

Об этом говорится в отчете агентства Argus Media, пишет finanz.ru.

За неделю российская нефть подешевела на $5,51 за баррель, а скидка на Urals выросла на $1,25 за баррель - до $4,75. Такой показатель дисконта является максимальным с июня 2008 года, отмечает агентство.

Суммарные поставки морских партий Urals из российских портов, обслуживаемых «Транснефтью», в апреле должны увеличиться на 9,3% по сравнению с мартом - до 2,97 млн баррелей в сутки. В отчете говорится, что подобные показатели «лишь немногим меньше рекордного уровня октября 2019 г., когда в результате отгрузок объемов, накопленных в системе «Транснефти», экспорт достиг 2,98 млн барр./сут».

Роста объемов поставок стоит ожидать в связи со стартом ремонтов на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), завершением действия сделки ОПЕК+ по совместному сокращению добычи нефти, а также сложностью переговоров с Белоруссией о возобновлении отгрузок.

При этом Argus считает, что низкие цены на нефть могут сохраняться в течение достаточно продолжительного времени из-за сокращения объемов нефтепереработки, снижению спроса на нефтепродукты и увеличения предложения сырья на рынке.

Цена нефти Brent в понедельник, 30 марта, опускалась ниже $23 за баррель впервые с 2002 года на ожиданиях массового роста добычи странами ОПЕК с 1 апреля.