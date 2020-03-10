Цена российской нефти Urals опустилась до минимума с июня 1999 года

10:40 31.03.2020   Россия

Стоимость российской нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе опустилась до минимального значения с июня 1999 года - до $16,2 за баррель в пятницу 27 марта. 

Об этом говорится в отчете агентства Argus Media, пишет finanz.ru.

За неделю российская нефть подешевела на $5,51 за баррель, а скидка на Urals выросла на $1,25 за баррель - до $4,75. Такой показатель дисконта является максимальным с июня 2008 года, отмечает агентство.

Суммарные поставки морских партий Urals из российских портов, обслуживаемых «Транснефтью», в апреле должны увеличиться на 9,3% по сравнению с мартом - до 2,97 млн баррелей в сутки. В отчете говорится, что подобные показатели «лишь немногим меньше рекордного уровня октября 2019 г., когда в результате отгрузок объемов, накопленных в системе «Транснефти», экспорт достиг 2,98 млн барр./сут».

Роста объемов поставок стоит ожидать в связи со стартом ремонтов на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), завершением действия сделки ОПЕК+ по совместному сокращению добычи нефти, а также сложностью переговоров с Белоруссией о возобновлении отгрузок.

При этом Argus считает, что низкие цены на нефть могут сохраняться в течение достаточно продолжительного времени из-за сокращения объемов нефтепереработки, снижению спроса на нефтепродукты и увеличения предложения сырья на рынке.

Цена нефти Brent в понедельник, 30 марта, опускалась ниже $23 за баррель впервые с 2002 года на ожиданиях массового роста добычи странами ОПЕК с 1 апреля.



Ще на цю тему:

11:41 30.03.2020
Ціна на нафту WTI вперше з 2002 року впала до $20 за барель. Вартість Brent також впала до $23,5 за барель
16:41 26.03.2020
Обвал нефти только начинается, — Goldman Sachs Group Inc
17:00 25.03.2020
Трамп поддержал Саудовскую Аравию в нефтяной войне против России
15:45 24.03.2020
Росія перегляне бюджет через обвал цін на нафту
14:45 20.03.2020
Взбешенная Саудовская Аравия устраивает публичную порку Путина
12:45 20.03.2020
Ціна нафти почала зростати: Brent наближається до $30 за барель
08:40 19.03.2020
Российская нефть Urals рухнула ниже $20
08:00 19.03.2020
Поставки российской нефти в Европу практически остановились
17:41 18.03.2020
Нафта: слідом за WTI мінімуми 2003 року оновила марка Brent
11:21 18.03.2020
Нафта перебуває на 50-місячному мінімумі, наступний рівень – «низ» 2003 року
08:45 18.03.2020
Цена нефти Brent упала ниже $29 за баррель
19:45 10.03.2020
Помірятися барелями з РФ: Саудівська Аравія “дістає" стратегічні запаси нафти
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:01 24.03.2020
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
Всі новини країни
Армения Армения
13:45 31.03.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошли противодиверсионные учения
13:20 25.03.2020
ЮВО: Военнослужащие России и Армении провели совместную командно-штабную тренировку
11:00 25.03.2020
В Армении граждане без "анкеты передвижения" не смогут покинуть место проживания
19:21 24.03.2020
Вірменія посилила заходи надзвичайного стану
Всі новини країни
Болгария Болгария
16:00 31.03.2020
В Болгарии за фейк о коронавирусе завели дело на лидера пророссийской партии
19:51 30.03.2020
Болгарія відклала вступ до зони євро через коронавіруса
17:41 26.03.2020
Парламент Болгарії призупинив роботу через коронавірус
13:45 24.03.2020
Из-за снегопада в 4 областях Болгарии объявили „оранжевый“ уровень опасности
Всі новини країни
Греция Греция
12:00 25.03.2020
Греция закрывает приюты для беженцев на карантин
12:41 24.03.2020
Коронавирус в Греции: 71 новый случай, 695 больных, 17 умерших
11:00 23.03.2020
В Греции полностью запретили поездки и передвижение по стране
18:40 19.03.2020
Греція штрафуватиме на 5000 євро мандрівників за порушення карантину
Всі новини країни
Грузия Грузия
08:40 31.03.2020
ЮВО: Российские артиллеристы завершили тактическое учение в Абхазии
19:41 30.03.2020
Грузія вводить комендантську годину через коронавірус
16:50 27.03.2020
ЮВО: Специалисты РХБ защиты в Абхазии осваивают новейшие машины химической разведки
16:40 27.03.2020
ЮВО: Российские артиллеристы провели боевые стрельбы в горах Южной Осетии
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:00 31.03.2020
На КПП Молдовы организован «зеленый» коридор для экспорта в ЕС
19:40 27.03.2020
Граждане РФ в Приднестровье остались без средств из-за запрета на карты Visa и Mastercard
14:45 24.03.2020
Молдова посилює надзвичайний стан: закривають парки і долучають армію
12:30 24.03.2020
В Приднестровье еще четверо инфицированных COVID-19
Всі новини країни
Россия Россия
20:20 31.03.2020
Экипаж подводной лодки Черноморского флота РФ провел учение по борьбе за живучесть
20:00 31.03.2020
Морские пехотинцы Каспийской флотилии высадили тактический десант на морское побережье в Дагестане
19:00 31.03.2020
Строительство российского модернизированных БДК проекта 11711 задерживается
18:00 31.03.2020
Короновирус не страшит: В России начнется весенний призыв на военную службу
Всі новини країни
Румыния Румыния
14:01 26.03.2020
Україна домовились з Румунією про взаємозахист громадян та вільний транзит вантажів
16:40 25.03.2020
Румунія жорстко обмежила пересування, ввела "двогодинне вікно" для літніх людей
17:45 24.03.2020
Румунія від завтра запроваджує режим тотального карантину, - президент Йоганніс
11:51 24.03.2020
Коронавірус в Румунії: через помилку уряду всім загиблим поставили діагноз запізно
Всі новини країни
Турция Турция
19:20 31.03.2020
Збройне ембарго для Лівії: ЄС починає військову операцію у Середземному морі
17:00 31.03.2020
Четыре страны присоединились к санкциям ЕС против Турции
20:41 30.03.2020
Франція задіє десантні кораблі для протидії Covid-19
14:41 30.03.2020
Туреччина слідом за Іспанією та Грузією відмовляється від китайських експрес-тестів, які закуповував Київ
Всі новини країни
Украина Украина
20:40 31.03.2020
В Крыму отложили запуск платного тестирования на коронавирус - пробы не хотят везти в Москву
19:40 31.03.2020
В начале апреля в аэропорту Симферополь отменят более половины рейсов
19:10 31.03.2020
Лидеру Меджлиса крымскотатарского народа заочно предъявили обвинение по двум статьям УК РФ
18:50 31.03.2020
Військова контррозвідка блокувала спроби вербування російською спецслужбою високопоставленого військовослужбовця ЗСУ / Відео
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд