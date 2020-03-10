Кремль використовує військові дії в Україні й Сирії, зокрема, і для випробування нових видів зброї та методів війни.

Про це на слуханнях у Сенатському комітеті зі збройних сил заявив Верховний головнокомандувач об’єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Кертіс Скапарротті, передає armyinform з посиланням на VOAnews.

У відповідь на запитання сенатора-республіканця Джеймса Інгофа про те, чи погоджується він із тим, що США мають надати Україні летальну зрою, Кертіс Скапарротті заявив, що українці ведуть важку боротьбу, назвавши їх дисциплінованими воїнами.

"Вони протистоять так званим сепаратистам, які, насправді, є російськими ставлениками. Росія постачає їм смертоносну зброю й також випробовує там деякі нові військові методи. Маємо посилити українські збройні сили настільки, наскільки це можливо", − заявив генерал Скапарротті.

"Рада чути, що ви підтримуєте надання летальної зброї нашим друзям в Україні." − заявила сенатор-республіканець Джон Ернст, коментуючи відповідь Верховного головнокомандувача сил НАТО в Європі.

"Виглядає, що ми всі з цим погоджуємося. Я про це чітко сказала цій адміністрації і сподіваюся, що вона вирішить надати допомогу якомога раніше. Віднедавна відчуваю все більше занепокоєння через використання Росією тактичних дронів для встановлення місцезнаходження артилерії, а також технологій для блокування GPS навігації, − сказала сенатор Ернст.

Відтак вона запитала генерала Скапарротті, які види найновітнішої технології росіяни використовують проти України і в інших конфліктах?

"Ми бачимо, що в Україні росіяни певною мірою роблять те, що робили в Сирії. Це − використання українського конфлікту як полігона для випробовування їх новітньої технології та методів. Серед них те, що ви згадали, − скорочення часового проміжку між тим, коли виявлена ціль і тим, коли вона може бути уражена, зокрема з використанням безпілотників.

Це проблема і для США. Адже ці методи починають застосовувати якоюсь мірою й інші терористи. Ми працюємо над цими технологіями. Робота з Україною надає і нам можливість протестувати деякі речі, які ми робимо. Ми маємо надати їм системи раннього сповіщення і тому подібне, щоб вони могли протистояти тому, що вчиняють російські ставленики." − заявив на слуханнях у Комітеті Сенату з питань збройних сил генерал Кертіс Скапарротті.