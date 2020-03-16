Державне підприємство “Львівський державний авіаційно-ремонтний завод”, що входить до складу ДК “Укроборонпром”, передало Повітряним Силам України капітально відремонтований та модернізований винищувач МіГ-29 достроково.

Про це йдеться у повідомленні Укроборонпрому, пише Укрінформ.

"Вже другий тиждень підприємство працює в особливому режимі у зв’язку із карантином, на роботу допускаються лише працівники, задіяні у виконанні критично-важливих робіт. Але, незважаючи на перешкоди, ми мобілізували всі ресурси та достроково виконали взяті на себе зобов’язання щодо ремонту та модернізації авіаційної техніки для ДОЗ", – повідомив директор Львівського державного авіаційно-ремонтного заводу Дмитро Матрунчик.

На літак встановили капітально відремонтовані двигуни, новітню електроніку та авіоніку. Міжремонтний ресурс модернізованого МіГ-29 становить 8 років із можливістю його продовження до 12 років.

Винищувач МіГ-29 є основним бойовим літаком Повітряних Сил України. Багатофункціональність МіГ-29 дозволяє використовувати його для виконання задач протиповітряної оборони і для нанесення ударів по наземним цілям. Фахівці заводу модернізували літак в рамках державного оборонного замовлення та виконали роботи достроково – на місяць раніше.

У 2019 році ЛДАРЗ модернізував та передав військовим 6 винищувачів.