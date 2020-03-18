Каспийская флотилия: Ракетный катер «Ступинец» вышел в море для выполнения курсовой задачи

09:00 31.03.2020   Россия

Ракетный катер «Ступинец» бригады кораблей охраны водного района Каспийской флотилии (КФл) в рамках программы подготовки к выполнению задач по предназначению вышел в акваторию Каспийского моря.

Ракетный катер в рамках курсовой задачи К-2 выполнит артиллерийские стрельбы, по нормативам АС-7 «Стрельба по морским целям», АС-9 «Стрельба по воздушным целям», АС-50 «Расстрел плавающей мины», в том числе боевое упражнение ГР-2, 3 «Стрельба из ручного гранатомёта по обнаруженным диверсантам». В ходе учений моряки отработают противовоздушную оборону и выполнят электронный пуск ракетой из ракетного комплекса «Термит». Экипаж подтвердит готовность к самостоятельному выполнению боевых задач и упражнений в море, пишет пресс-служба Минобороны России.

Выходу ракетного катера предшествовало проведение различных мероприятий в пункте базирования по специальной курсовой задаче К-1, включающей в себя подготовку к плаванию, отработку элементов боевой и повседневной деятельности в условиях базы.

 С начала учебного года на кораблях КФл идёт процесс сдачи курсовых задач, который является составной частью программы подготовки каждого корабля к выполнению задач по предназначению.

На учениях в море экипаж ракетного катера проведёт тренировки по борьбе за живучесть, противодиверсионной и противовоздушной обороне во время стоянки на незащищенном рейде, а также отработает мероприятия по радиационной, химической и биологической защите.

Морские пехотинцы отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии провели тренировку по армейскому рукопашному бою на берегу Каспийского моря в рамках подготовки к торжественным мероприятиям в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В показательном выступлении участвовали 20 военнослужащих рядового, сержантского и офицерского состава. Программа выступления и тренировок разработана инструкторами полка по физической подготовке и спорту.

Личный состав отрабатывает приёмы рукопашного боя без оружия, с использованием стрелкового и холодного оружия, упражнения с гирями и метание ножей.

Выступления морских пехотинцев Кфл станут элементом праздничных мероприятий 9 мая в Республике Дагестан.



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