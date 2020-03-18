На российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Абхазия, завершилось ротное тактическое учение (РТУ) с выполнением боевых стрельб.

На завершающем этапе учения минометные подразделения выполнили более 100 выстрелов из 120-мм минометов 2Б-11, пишет пресс-служба Минобороны России.

При выполнении огневых задач цели условного противника были уничтожены массированным огневым ударом из укрытий, находящихся вне зоны прямой видимости.

Стрельбы ротных тактических групп соединения проводились в ночное время в условиях горно-лесистой местности, в т.ч. из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, станковых автоматических гранатометов «Пламя», орудий бронетранспортеров БТР-82АМ, БТР-80, 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30.

Всего в учении приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано более 100 единиц артиллерийских орудий и военной техники.

За время проведения РТУ было поражено около 900 различных мишеней и целей, израсходовано более 20 тыс. боеприпасов, в том числе свыше 400 артиллерийских снарядов.

После завершения тактического учения подразделения военной базы ЮВО на боевой технике совершили марш протяженностью около 100 км от полигона Цабал к месту постоянной дислокации.

Авиационную поддержку действиям мотострелковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии окажут разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» в ходе предстоящего командно-штабного учения (КШУ).

Звенья вертолетов армейской авиации объединения ВВС и ПВО округа нанесут поражение условному противнику на переднем крае обороны. Под их прикрытием танкисты и мотострелки базы выполнят развертывание в боевые порядки.

В ходе учения будет отработано выполнение задач в составе межвидовой войсковой группировки.

Плановые учения с батальонными тактическими группами базы начнутся в апреле на полигонах Гудаута, Цабал и Нагвалоу в условиях горно-лесистой местности и морского побережья в Абхазии.

Всего в этапах КШУ на местности будет задействовано более 400 единиц военной техники, в том числе современные танки Т-72Б3 и бронетранспортеры БТР-82АМ.