Интенсивность движения автомобилей по Керченскому мосту сократилась в 2,5 раза
|08:20 31.03.2020
|Крым
Интенсивность движения автомобилей по Керченскому мосту сократилась в 2,5 раза за минувшие сутки.
Об этом сообщила вице-премьер оккупированного Крыма Юлия Жукова, пишет Крыминформ.
«Через Крымский мост в Керчь проехало 3 771 транспортное средство, в том числе 35 автобусов. На Тамань – 3 109 транспортных средств. Машинопоток у нас уменьшился в 2,5 раза. Движение осуществляется», – сообщила Жукова.
С 28 марта в Крыму прекратили работу все заведения общепита. Также будут закрыты все автомойки (кроме самообслуживания), магазины, торгующие алкоголем на розлив, и ломбарды. До 1 июня всем объектам размещения на аннексированном полуострове запрещено принимать отдыхающих.
В Крыму на утро 30 марта выявлено 15 случаев заражения коронавирусом. Еще пять зараженных выявлено в Севастополе.
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