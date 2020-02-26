Интенсивность движения автомобилей по Керченскому мосту сократилась в 2,5 раза за минувшие сутки.

Об этом сообщила вице-премьер оккупированного Крыма Юлия Жукова, пишет Крыминформ.

«Через Крымский мост в Керчь проехало 3 771 транспортное средство, в том числе 35 автобусов. На Тамань – 3 109 транспортных средств. Машинопоток у нас уменьшился в 2,5 раза. Движение осуществляется», – сообщила Жукова.

С 28 марта в Крыму прекратили работу все заведения общепита. Также будут закрыты все автомойки (кроме самообслуживания), магазины, торгующие алкоголем на розлив, и ломбарды. До 1 июня всем объектам размещения на аннексированном полуострове запрещено принимать отдыхающих.

В Крыму на утро 30 марта выявлено 15 случаев заражения коронавирусом. Еще пять зараженных выявлено в Севастополе.