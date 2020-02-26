Интенсивность движения автомобилей по Керченскому мосту сократилась в 2,5 раза

08:20 31.03.2020   Крым

Интенсивность движения автомобилей по Керченскому мосту сократилась в 2,5 раза за минувшие сутки. 

Об этом сообщила вице-премьер оккупированного Крыма  Юлия Жукова, пишет Крыминформ.

«Через Крымский мост в Керчь проехало 3 771 транспортное средство, в том числе 35 автобусов. На Тамань – 3 109 транспортных средств. Машинопоток у нас уменьшился в 2,5 раза. Движение осуществляется», – сообщила Жукова.

С 28 марта в Крыму прекратили работу все заведения общепита. Также будут закрыты все автомойки (кроме самообслуживания), магазины, торгующие алкоголем на розлив, и ломбарды. До 1 июня всем объектам размещения на аннексированном полуострове запрещено принимать отдыхающих.

В Крыму на утро 30 марта выявлено 15 случаев заражения коронавирусом. Еще пять зараженных выявлено в Севастополе.



Ще на цю тему:

19:40 31.03.2020
В начале апреля в аэропорту Симферополь отменят более половины рейсов
17:40 31.03.2020
У Севастополі зупинено поромне сполучення
10:20 23.03.2020
Nordwind в июне начнет выполнять перелеты из Симферополя в Астрахань
14:20 17.03.2020
Первый этап трассы от Краснодара до Керчи планирует строить компания холдинга "Мостотрест"
18:20 11.03.2020
Оккупанты обещают запустить в Крым поезда из северной и центральной России
19:40 05.03.2020
Разрушение дороги на Ай-Петри усилилось с приходом тепла / Фото
19:00 03.03.2020
Дагестанский институт морского транспорта спроектирует для Алупки новый причал
10:40 03.03.2020
Россиянин «заминировал» вокзал в Крыму
14:00 26.02.2020
Крымские оккупанты обещают упорядочить работу прогулочных маломерных судов
10:40 26.02.2020
Поезда из Москвы в Севастополь даже летом будет ходить через день
10:01 25.02.2020
Началась подготовка к строительству дороги от Краснодара к Керченскому мосту
13:00 24.02.2020
В Крыму для туристов планируют запустить паровоз, стилизованный под императорский
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:01 24.03.2020
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
Всі новини країни
Армения Армения
13:45 31.03.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошли противодиверсионные учения
13:20 25.03.2020
ЮВО: Военнослужащие России и Армении провели совместную командно-штабную тренировку
11:00 25.03.2020
В Армении граждане без "анкеты передвижения" не смогут покинуть место проживания
19:21 24.03.2020
Вірменія посилила заходи надзвичайного стану
Всі новини країни
Болгария Болгария
16:00 31.03.2020
В Болгарии за фейк о коронавирусе завели дело на лидера пророссийской партии
19:51 30.03.2020
Болгарія відклала вступ до зони євро через коронавіруса
17:41 26.03.2020
Парламент Болгарії призупинив роботу через коронавірус
13:45 24.03.2020
Из-за снегопада в 4 областях Болгарии объявили „оранжевый“ уровень опасности
Всі новини країни
Греция Греция
12:00 25.03.2020
Греция закрывает приюты для беженцев на карантин
12:41 24.03.2020
Коронавирус в Греции: 71 новый случай, 695 больных, 17 умерших
11:00 23.03.2020
В Греции полностью запретили поездки и передвижение по стране
18:40 19.03.2020
Греція штрафуватиме на 5000 євро мандрівників за порушення карантину
Всі новини країни
Грузия Грузия
08:40 31.03.2020
ЮВО: Российские артиллеристы завершили тактическое учение в Абхазии
19:41 30.03.2020
Грузія вводить комендантську годину через коронавірус
16:50 27.03.2020
ЮВО: Специалисты РХБ защиты в Абхазии осваивают новейшие машины химической разведки
16:40 27.03.2020
ЮВО: Российские артиллеристы провели боевые стрельбы в горах Южной Осетии
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:00 31.03.2020
На КПП Молдовы организован «зеленый» коридор для экспорта в ЕС
19:40 27.03.2020
Граждане РФ в Приднестровье остались без средств из-за запрета на карты Visa и Mastercard
14:45 24.03.2020
Молдова посилює надзвичайний стан: закривають парки і долучають армію
12:30 24.03.2020
В Приднестровье еще четверо инфицированных COVID-19
Всі новини країни
Россия Россия
20:20 31.03.2020
Экипаж подводной лодки Черноморского флота РФ провел учение по борьбе за живучесть
20:00 31.03.2020
Морские пехотинцы Каспийской флотилии высадили тактический десант на морское побережье в Дагестане
19:00 31.03.2020
Строительство российского модернизированных БДК проекта 11711 задерживается
18:00 31.03.2020
Короновирус не страшит: В России начнется весенний призыв на военную службу
Всі новини країни
Румыния Румыния
14:01 26.03.2020
Україна домовились з Румунією про взаємозахист громадян та вільний транзит вантажів
16:40 25.03.2020
Румунія жорстко обмежила пересування, ввела "двогодинне вікно" для літніх людей
17:45 24.03.2020
Румунія від завтра запроваджує режим тотального карантину, - президент Йоганніс
11:51 24.03.2020
Коронавірус в Румунії: через помилку уряду всім загиблим поставили діагноз запізно
Всі новини країни
Турция Турция
19:20 31.03.2020
Збройне ембарго для Лівії: ЄС починає військову операцію у Середземному морі
17:00 31.03.2020
Четыре страны присоединились к санкциям ЕС против Турции
20:41 30.03.2020
Франція задіє десантні кораблі для протидії Covid-19
14:41 30.03.2020
Туреччина слідом за Іспанією та Грузією відмовляється від китайських експрес-тестів, які закуповував Київ
Всі новини країни
Украина Украина
20:40 31.03.2020
В Крыму отложили запуск платного тестирования на коронавирус - пробы не хотят везти в Москву
19:40 31.03.2020
В начале апреля в аэропорту Симферополь отменят более половины рейсов
19:10 31.03.2020
Лидеру Меджлиса крымскотатарского народа заочно предъявили обвинение по двум статьям УК РФ
18:50 31.03.2020
Військова контррозвідка блокувала спроби вербування російською спецслужбою високопоставленого військовослужбовця ЗСУ / Відео
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд