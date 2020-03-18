В оккупированном Крыму было возбуждено первое уголовное дело по факту нарушения режима самоизоляции и заражения коронавиурсом.

Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса сообщил заместитель главы МВД России по оккупированному Крыму Александр Смаглин, пишет издание Новости Крыма.

«Вчера было возбуждено уголовное дело в отношении лица, которое не соблюдало меры самоизоляции и заразило медика. Более того, вчера было выявлено восемь нарушений законодательства по статье «неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей». Выдано более 1630 предписаний лицам пожилого возраста, которые были выявлены на улице», - заявил Александр Смаглин.

Кроме того, проверялись и крымчане, которые должны находится на самоизоляции.

«Осуществлено проверок по месту жительства изолированных лиц за сутки почти 9 тысяч, отсутствовало девять человек. В течение дня мы установили и привлекли к админответственности четверых, в отношении остальных проводятся мероприятия. Админответственность небольшая, но будет решаться вопрос о направлении этих лиц в обсерватор», - подчеркнул Александр Смаглин.

"Глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что если кто-то заразится от нарушителей режима, то последних также необходимо будет привлечь к уголовной ответственности.