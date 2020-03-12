Влада Болгарії відклали на 2021 рік початок процесу по переходу до використання в якості валюти євро на тлі пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

За словами глави Болгарського народного банку (БНБ) Дімітра Радєва, "графік приєднання до банківського союзу та участі в механізмі валютних курсів більше не є реалістичним".

При цьому він висловив упевненість, що, якщо робота буде продовжена на рівні політиків, а також інституційно - в тому числі і з боку БНБ - "попри дуже складні економічні умови, в яких ми знаходимося, відстрочка до 2021 року не буде фатальною".

Нагадаємо, в цей час зона євро об'єднує 19 з 28 країн Євросоюзу, офіційною валютою яких є євро.

Зазначимо, Болгарія є найбіднішою країною ЄС. Фактичне індивідуальне споживання (Actual Individual Consumption, AIC), яке є показником матеріального добробуту домогосподарств, у 2018 році в Болгарії було на рівні 57% від середнього по ЄС.

Додамо, що раніше глава МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що плани Болгарії приєднатися до зони євро у 2023 році цілком реалістичні.