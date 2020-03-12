Франція задіє десантні кораблі для протидії Covid-19
|20:41 30.03.2020
|Средиземноморский регион
Президент Франції Еманюель Макрон заявив про те, що десантні кораблі національного флоту будуть задіяні в протидії поширенню Covid-19.
Про це пише ресурс USNI News, передає Український мілітарний портал.
Мова йде про кораблі Mistral (L9013) та Dixmude (L9015). Дані бойові одиниці будуть відправлені до островів Реунйон і Майотте (Індійський океан) і до Карибського моря відповідно.
Застосування двох десантних кораблів відбудеться в рамках нової операції Resilience. Дана операція передбачає координацію всіх дій військових в допомозі країні протидіяти поширенню Covid-19.
Корабель Mistral (L9013) вже знаходиться в Індійському океані в рамках місії “Jeanne d’Arc”.
Dixmude (L9015) минулого тижня знаходився в Середземному морі. До цього іще один десантний корабель ВМС Франції – Tonnerre (L9014)- залучався до евакуації хворих на Covid-19 із Корсики.
Кораблі класу Mistral мають 2 операційних кімнати, кімнату із рентген-апаратом, 20 палат із 69 ліжками, із яких 7 для інтенсивної терапії.
Іще 50 ліжок можна встановити в ангарах для гелікоптера в разі потреби. Tonnerre (L9014) вже залучався до гуманітарних місій із допомоги постраждалим в стихійних лихах в 2017 і 2019 роках.
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