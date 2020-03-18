В Одеській області підтвердили ще один випадок зараження коронавірусом
|20:21 30.03.2020
|Украина
У місті Южному Одеської області підтвердили випадок зараження коронавірусом.
Про це у Facebook повідомив мер міста Володимир Новацький, передає РБК-Україна.
За його словами, пацієнт знаходиться в Одеській інфекційній лікарні, а всі контактні особи були ізольовані.
"Ми робимо все можливе, щоб під'їзди будинків та місця масового перебування людей щоденно і максимально дезінфікувалися. Також ми не рекомендуємо взагалі не відвідувати ніякі місця масового скупчення людей - в тому числі южненські храми, дитячі майданчики, ринки", - зазначив Новацький.
Нагадаємо, в Одесі зафіксували два нових випадки зараження коронавірусом. Це дві жінки - 32 і 68 років. Перша з пацієнток нещодавно повернулася з Туреччини, а друга - не виїжджала з країни.
Крім того, станом на 30 березня в Україні кількість хворих у країні збільшилася до 480 осіб, при цьому зафіксовано вже 11 смертей. Повністю одужали шість пацієнтів.
За добу COVID-19 був лабораторно підтверджений у 62 осіб. Найбільшу кількість випадків виявлено в Києві - 102.
Ще на цю тему:
Українські полярники дісталися Чилі й після обсервації продовжать шлях до Антарктиди на кораблі, - Міносвіти
Україна відмовилася від великої приватизації на період кризи
У МОЗ надали детальну статистику захворюваності на COVID-19 в Україні по вікових групах
У МВС нагадали, які зміни на перетин кордону ввели сусідні країни
Коронавірус на Херсонщині: пацієнтка в лікарні, на в’їзді в Генічеськ встановили блокпости
Країни Великої Сімки обговорили питання України
В Одесі підтвердилися ще три випадки захворювання на коронавірус
У Херсонській області підтвердили перший випадок коронавірусу