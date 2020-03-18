Оккупанты внесли новую струю в схемы лечения коронавируса

20:01 30.03.2020   Крым

"Глава" оккупированного Крыма Аксенов раскритиковал медиков и гигиенистов, а "крымчане" озвучивают собственные рецепты лечения коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из крымских аптек исчезли парацетомол и хлоргексидин: первое средство – жаропонижающее, второе – дезинфицирующее.

Сегодня на заседании "оперативного штаба по профилактике и борьбе с коронавирусом" Аксенов осудил крымчан, бросающихся скупать все подряд по совету профессоров «через две ф». И авторитетно заявил, что парацетамол коронавирус не лечит, а хлоргексидин для дезинфекции в условиях вирусной инфекции бесполезен.

Отметим, что врачи не раз заявляли: лекарства от коронавируса вообще нет, медикаментозные схемы направлены на устранение симптомов и осложнений. И в этом плане парацетамол, как жаропонижающее средство, вполне эффективен и более безопасен, чем ряд других медикаментов с аналогичным действием, но более жестким влиянием на пищеварительную систему, которая при коронавирусной инфекции весьма уязвима.

Между тем, крымчане, устав бегать по аптекам в поисках масок и антисептиков, массово переходят на народные рецепты. Но и тут все не так просто. Уловив нездоровый интерес к некоторым продуктам, торговцы тут же взвинчивают цены. Так, имбирь на крымских рынках подорожал до 5 тысяч рублей за килограмм, что в 10 раз превышает его обычную цену. Оказалось, крымчане верят, что этот пряный корень защитит их от опасного вируса.

«Имбирь защищает дыхательные органы. Но его кусочек можно просто привязать к руке и ноге: так он действует против вирусов, – на полном серьезе заявляют жители полуострова в соцсетях. – Кусочек заварите в термосе кипятком, этого кусочка хватает на неделю: выпили – еще залейте».

«Какой- то умник написал «инструкцию», что его надо жевать перед каждым выходом на улицу», – объясняют ажиотаж скептически настроенные крымчане.

Между тем, иммунологи отмечают, что не существует волшебных продуктов, в одиночку стимулирующих иммунитет и, тем более, отгоняющих вирусов. А чрезмерное употребление имбиря может испортить желудок, что осложнит течение инфекции в случае заражения.
 



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