Грузія вводить комендантську годину через коронавірус

19:41 30.03.2020   Грузия

У понеділок, 30 березня, прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія заявив, що в країні вводиться комендантська година, що означає заборону на пересування пішки та на транспорті з 21:00 до 06:00 ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Online".

Режим так званого "повного карантину" був введений у рамках боротьби з поширенням коронавірусу.

"Ми прийняли рішення значно посилити заходи в умовах надзвичайного стану. Ми оголошуємо про фактичний загальний карантин, який розпочнеться завтра о 8:00 ранку... На час дії надзвичайного стану оголошується фактично повний карантин. З 21:00 забороняється пересування як пішки, так і на транспорті міста і по всій країні, до 6 ранку", - заявив Гахарія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Грузія відмовилася від китайських експрес-тестів на коронавірус. Уряд планував закупити 215 тисяч тестів, в якості яких сумнівається влада Іспанії.



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