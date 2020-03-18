Концепція реінтеграції Криму буде схожа на підхід до ОРДЛО, - Резніков
|19:21 30.03.2020
|Крым
Головна концепція реінтеграції Криму буде схожа з концепцією реінтеграції окупованих регіонів Донецької і Луганської області (ОРДЛО).
Про це інтерв'ю РБК-Україна заявив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.
При цьому він зазначив, що реінтеграція Криму є більш складним процесом.
"Крим - це інший трек і з точки зору переговорів, і моделі реінтеграції, більш складною. І над цим ми теж думаємо. Головна концепція реінтеграції буде схожа. Ми зможемо реінтегрувати, повернути через розуми, через серця тільки побудовою кращого життя на території континентальної України", - сказав Рєзніков.
Нагадаємо, що, за словами Рєзнікова, проведення виборів в ОРДЛО восени 2020 року є ідеальним варіантом, однак не найвірогіднішим. Він зазначив, що вибори можуть відбутися і через рік, і через 45 років.
Також повідомлялося, що невиконання мінських угод може призвести до зняттю санкцій проти Росії. Як зазначив Рєзніков, в Європі багато хто хоче це зробити, тому Україні необхідно не давати їм для цього привід.
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