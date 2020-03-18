Оккупанты скрывают реальную ситуацию с коронавирусом в Крыму — глава МинВОТ
|19:01 30.03.2020
|Крым
Оккупационные «власти» Крыма и ОРДЛО скрывают реальную ситуацию о распространении коронавируса среди местного населения.
Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью «РБК-Украина», передает ATR.
«Оккупационные власти скрывают реальную картину от внешнего мира и от граждан, проживающих на этих территориях. Они действуют по старой советской методике: когда бахнул Чернобыль, то тоже скрывали от людей, правду все узнали позже, что привело к тому, что многие пострадали от радиации», — сообщил он.
Ранее Минздрав Украины сообщил, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, «власти» оккупированного Крыма официально сообщают о 21 случае заражения коронавирусом на полуострове. Под медицинским наблюдением в Крыму находятся почти 2,9 тыс. человек. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что «Керченский мост» необходимо срочно закрыть, чтобы избежать «большей беды» из-за распространения коронавируса в оккупированном Крыму.
По данным Минздрава, количество инфицированных коронавирусом в Украине за последние сутки увеличилось на 62 человека, общее количество достигло 480. Кабинет министров из-за ситуации с эпидемией коронавируса в Украине ранее расширил режим чрезвычайной ситуации на всю страну. Карантин в стране продлили на 30 дней — до 24 апреля. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено. С 17 марта Украина также временно ограничила пропуск на временно оккупированную территорию Крыма.
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