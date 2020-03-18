За прошлые сутки, 29 марта, админграницу Крыма с Херсонской областью пересекли около 50 человек.

Об этом 30 марта Крым.Реалии сообщил начальник пресс-службы Херсонского погранотряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов.

«КПВВ работают в ограниченном режиме. Пропуск осуществляется только на выезд граждан, имеющих крымскую прописку. И на въезд только тех граждан, которые имеют прописку на материковой части Украины и возвращаются из Крыма домой. Пассажиропоток сейчас очень маленький. За прошлые сутки (29 марта – КР) в среднем 40-50 граждан в оба направления. Транспортных средств было 8. Пассажиропотока, как такового, нет вообще» , – сказал Шевцов.

По его словам, украинские пограничники продолжаю мерят температуру у людей, которые решили пересечь админграницу «и пока ни одного гражданина с повышенной температурой и симптомами заболеваний у нас не было».

Ранее пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Крыму сообщила, что ввела временный запрет на въезд на территорию материковой Украины через пункты пропуска на административной границе из-за ситуации с распространением коронавируса.

ФСБ прекратило пропуск «иностранных граждан» на территорию Крыма с материковой Украины с 00 часов 18 марта.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий​ 17 марта сообщило, что пропуск через контрольные пункты въезда-выезда на админгранице Крыма с Херсонской областью временно ограничен до 3 апреля.

В Госпогранслужбе Украины пояснили, что не будут пропускать граждан без регистрации на материковой части Украины.

Кабинет министров Украины 18 марта внес изменение в постановление о правилах пересечения административной границы между аннексированным Крымом и Херсонской областью в условиях ограничений из-за угрозы распространения коронавируса.

Так, согласно решению правительства, помимо наличия регистрации в Крыму и на территории материковой Украины (справка переселенца – КР) теперь въезжать в Крым и выезжать с полуострова можно по гуманитарным причинам.