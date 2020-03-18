Местонахождение фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Рустема Исмаилова остается неизвестным

18:01 30.03.2020   Крым

Местонахождение фигуранта первого симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Рустема Исмаилова, который якобы находился в ИК-16 города Салават в России, остается неизвестным.

Об этом сообщает "Крымская солидарность".

"К сожалению, не смогли найти Исмаилова Рустема, который по предварительным данным находился в ИК-16. Но эту информацию адвокату не подтвердили, и где он на сегодняшний день содержится – неизвестно", - говорится в сообщении.

Напомним, что 12 октября 2016 года российские силовики в результате массовых обысков в с. Строгоновка Симферопольского района задержали пятерых представителей коренного крымскотатарского народа - Узеира Абдуллаева, Теймура Абдуллаева, Рустема Исмаилова, Эмиля Джемаденова и Айдера Салединова. Их обвинили в участии, запрещенной на территории Российской Федерации организации "Хизб ут-Тахрир". Им инкриминировали статью 205.5 Уголовного Кодекса РФ ("организация деятельности террористической организации и участие в ней").

18 июня 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ вынес приговоры фигурантам симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир". Теймура Абдуллаева приговорили к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев, Рустема Исмаилова - к 14 годам, Узеира Абдуллаева - к 13, Айдера Салединова и Эмиля Джемаденова - к 12 годам.

24 декабря 2019 года Верховный суд в Москве сократил сроки заключения фигурантам симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" на 6 месяцев.



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