Немецкие ученые сообщили о возможном прорыве в борьбе с коронавирусом
|17:41 30.03.2020
|Украина
Исследователи из университета Любека расшифровали код ключевого фермента, отвечающего за размножение SARS-CoV-2. Ученые также нашли ингибитор, эффективно действующий против основной протеазы коронавируса.
В университете Любека ученым, судя по всему, удалось добиться крупного прорыва в борьбе с новым коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим атипичную пневмонию COVID-19. Группа исследователей во главе с профессором Рольфом Хильгенфельдом (Rolf Hilgenfeld) расшифровала код ключевого энзима, отвечающий за размножение SARS-CoV-2, сообщила в понедельник, 30 марта, газета Donaukurier, передает Deutsche Welle.
Ученые также разработали ингалируемый ингибитор, эффективно действующий против главной протеазы SARS-CoV-2. Так называемая вирусная главная протеаза Mpro участвует в репликационном механизме коронавируса и, следовательно, отвечает за копирование генетического материала и размножение SARS-CoV-2. Исследователи уже успешно испытали этот ингибитор на мышах и клеточных культурах против родственных коронавирусов.
"Если нам удастся блокировать главную протеазу, то мы сможем предотвратить репликацию вируса", - заявил профессор Хильгенфельд.
При этом он отметил, что для создания препарата на базе ингибитора потребуется несколько лет.
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