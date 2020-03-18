Так называемый «вице-премьер-министр сельского хозяйства» оккупированного Крыма Андрей Рюмшин в соцсети отчитался о проведении в оккупированном Крыму 280 ярмарок на прошлой неделе. К реализации продуктов питания и сельхозпродукции были привлечены 1,5 тыс. сельхозпредприятий.

Представитель оккупационного режима подчеркнул, что ярмарки «продолжают свою работу», передает Флот2017.

«По распоряжению главы Республики Крым Сергея Аксёнова, для удовлетворения потребительского спроса крымчан и контроля цен продукции первой необходимости, сельскохозяйственные ярмарки продолжают свою работу», — говорится в сообщении Рюмшина на странице в Facebook.

По его словам, на прошлой неделе в Крыму проведено «порядка 280 ярмарочных мероприятий, задействовано около 3 500 торговых мест, в ярмарках приняли участие около 1 500 сельхозпредприятий».

Рюмшин подчеркнул, что всем ярмарочным площадкам выданы рекомендации увеличить количество участников с реализацией макаронных изделий, круп, мясной консервацией, яблок.

«Власти» рапортуют о соблюдении в условиях карантина всеми реализаторами на ярмарочных площадках масочного режима. Но при отсутствии контроля смены масок каждые 2 часа, воды и средств гигиены (мыло, антисептик) «масочный режим» скорее всего носит формальный характер.

Ранее мы писали, что оккупационные власти в условиях особого режима в связи с недопущением распространения коронавируса в Крыму намерен сбивать цены на крупу при помощи проведения ярмарок сельхозтоваропроизводителей.