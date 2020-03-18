У Криму забили на сполох через вивезення їжі в Росію
|17:01 30.03.2020
|Крым
"Влада" анексованого Криму поскаржилася, що ціни на продукти на півострові ростуть через те, що їх вивозять до Росії.
Через це аграріїв просять обмежити оптовий продаж продукції за межі Криму. Про це в понеділок, 30 березня, заявив так званий "віце-прем'єр, міністр" сільського господарства окупованого Криму" Андрій Рюмшин, передає "Крим.Інформ", повідомляє OBOZREVATEL.
"Продукція вивозиться сьогодні на материк – Краснодар, Ростов, Ставропілля у зв'язку з тим, що Брянськ, Курськ закрив частину кордонів. Сьогодні ми просимо всіх наших сільгоспників обмежити оптовий продаж по 20, 40 тонн (фури заходять за межі Криму)", – сказав Рюмшин.
Він додав, що "уряд Криму" вирішив боротися із завищеними цінами на їжу в торгових мережах і на ринках. У магазинів обіцяють відкликати торговельні ліцензії.
Як повідомлялося раніше, в анексованому Криму кількість хворих коронавірусом продовжує зростати – в п'ятницю, 27 березня, діагноз підтвердили у 19 осіб. Ще 2,3 тис. кримчан – під підозрою.
При цьому там немає апаратів штучної вентиляції легенів, маски в дефіциті, а сам півострів вже давно перетворився в "заповідник пенсіонерів".
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