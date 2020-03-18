"Влада" анексованого Криму поскаржилася, що ціни на продукти на півострові ростуть через те, що їх вивозять до Росії.

Через це аграріїв просять обмежити оптовий продаж продукції за межі Криму. Про це в понеділок, 30 березня, заявив так званий "віце-прем'єр, міністр" сільського господарства окупованого Криму" Андрій Рюмшин, передає "Крим.Інформ", повідомляє OBOZREVATEL.

"Продукція вивозиться сьогодні на материк – Краснодар, Ростов, Ставропілля у зв'язку з тим, що Брянськ, Курськ закрив частину кордонів. Сьогодні ми просимо всіх наших сільгоспників обмежити оптовий продаж по 20, 40 тонн (фури заходять за межі Криму)", – сказав Рюмшин.

Він додав, що "уряд Криму" вирішив боротися із завищеними цінами на їжу в торгових мережах і на ринках. У магазинів обіцяють відкликати торговельні ліцензії.

Як повідомлялося раніше, в анексованому Криму кількість хворих коронавірусом продовжує зростати – в п'ятницю, 27 березня, діагноз підтвердили у 19 осіб. Ще 2,3 тис. кримчан – під підозрою.

При цьому там немає апаратів штучної вентиляції легенів, маски в дефіциті, а сам півострів вже давно перетворився в "заповідник пенсіонерів".