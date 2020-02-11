Пом’якшити удар від пандемії. Єврокомісія виділяє Україні близько 80 млн євро
|16:41 30.03.2020
|Украина
У Єврокомісії заявили про підтримку реакцію України на різке збільшення потреб в охороні здоров’я.
Європейська комісія виділяє Україні близько 80 млн євро фінансової підтримки на боротьбу з коронавірусів і його наслідками, повідомляє представництво ЄС в Україні, передає НВ.
Відзначається, що 80 млн євро будуть виділені в рамках першого пакету підтримки. Кошти спрямують на підтримку системи охорони здоров'я і підтримку економіки України. Зокрема мова йде про підтримку малих і середніх підприємств шляхом надання ліквідності, в тому числі через міжнародні фінансові установи.
Як зазначив єврокомісар Олівер Варга, ЄК підтримує реакцію України на різке збільшення потреб в охороні здоров'я та соціальній допомозі, а також необхідність захистити бізнес і робочі місця.
"Європейський союз вітає заходи, прийняті українським урядом у відповідь на поширення Covid-19. Ми визнаємо складність деяких з цих рішень. ЄС продовжуватиме підтримувати Україну в цьому безпрецедентному кризі і сприяти її впливу на систему охорони здоров'я, повсякденне життя людей і економіку, а також підготувати комплекс заходів допомоги для окремих країн-партнерів і регіону Східного регіону в цілому ", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Сполучені Штати виділять Україні $ 1,2 млн для протидії поширенню коронавируса Covid-19.
Ще на цю тему:
Кулеба розповів про долю безвізу з ЄС на тлі пандемії коронавірусу
ЄC - головний торговельний партнер України у 2019 році: 40,1% від загального обсягу
ЄС допоможе Україні долати наслідки кризи COVID-19
Глава дипломатії ЄС у березні відвідає Україну і планує візит до РФ
Європейська та євроатлантична інтеграція залишається нашим безумовним пріоритетом - Пристайко
ЄС продовжить на пів року санкції проти Росії через порушення територіальної цілісності України
Головними пріоритетами для України є встановлення верховенства права та боротьба з корупцією, - посол ЄС
В країні ЄС передбачили кінець "імперії зла" Путіна: "Україна проживе набагато довше!"
ЄС виділить 25 млн євро на цифрову трансформацію України
Україна має продовжувати роботу з реформування, особливо у сфері верховенства права та боротьби з корупцією - єврокомісар Варгеї
Єврокомісар Варгеї зустрівся з Кулебою: подробиці