У Єврокомісії заявили про підтримку реакцію України на різке збільшення потреб в охороні здоров’я.

Європейська комісія виділяє Україні близько 80 млн євро фінансової підтримки на боротьбу з коронавірусів і його наслідками, повідомляє представництво ЄС в Україні, передає НВ.

Відзначається, що 80 млн євро будуть виділені в рамках першого пакету підтримки. Кошти спрямують на підтримку системи охорони здоров'я і підтримку економіки України. Зокрема мова йде про підтримку малих і середніх підприємств шляхом надання ліквідності, в тому числі через міжнародні фінансові установи.

Як зазначив єврокомісар Олівер Варга, ЄК підтримує реакцію України на різке збільшення потреб в охороні здоров'я та соціальній допомозі, а також необхідність захистити бізнес і робочі місця.

"Європейський союз вітає заходи, прийняті українським урядом у відповідь на поширення Covid-19. Ми визнаємо складність деяких з цих рішень. ЄС продовжуватиме підтримувати Україну в цьому безпрецедентному кризі і сприяти її впливу на систему охорони здоров'я, повсякденне життя людей і економіку, а також підготувати комплекс заходів допомоги для окремих країн-партнерів і регіону Східного регіону в цілому ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Сполучені Штати виділять Україні $ 1,2 млн для протидії поширенню коронавируса Covid-19.