Оперативная ситуация по коронавирусу в оккупированном Крыму на 30 марта
|16:21 30.03.2020
|Крым
За сутки в оккупированном Крыму провели 214 исследований на коронавирус и все они оказались отрицательными. В том числе и у крымчан, путешествующих на лайнере «Bellissimо» в АОЭ.
Об отсутствии новых заболевших в оккупированном Крыму сообщил российский оперштаб при Роспотребнадзоре в ежедневной сводке по РФ, а ситуация с заболеваемостью на полуострове обсуждалась в рамках ежедневного заседания крымского оперативного штаба.
«По лицам, которые находились на лайнере «Bellissimо»: 13 человек были доставлены для проведения лабораторных исследований, результаты отрицательные», – сообщила "руководитель" Роспотребнадзора оккупированных Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская.
На сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 2873 человека. За минувшие сутки под медицинское наблюдение дополнительно взято 253 человека.
«Из них на дому – 2801 человек, а в стационарах – 62 человека», – сообщил "заместитель министра" здравоохранения оккупированного Крыма Антон Лясковский. По его словам, количество человек, помещенных в обсерваторы, не изменилось: их по-прежнему 10.
При этом в оккупированный Крым прибыл автомобиль с боксом для транспортировки больных, зараженных коронавирусом. В скором времени снабдят еще двумя специализированными авто.
Таким образом, на сегодняшний день выявлено 15 случаев заражения COVID-19. Почти все заболевшие были из числа людей, вернувшихся из поездок за границу. Один случай контактного заражения коронавирусом.
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