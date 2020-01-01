До українського порту прямує китайський балкер FENG DE HAI, на якому декілька днів тому від коронавірусу помер капітан... Паніки не треба. Бо морські служби вже років 600 як знають, що робити. Команду залишають на судні в карантині, а контакти з лоцманами та робітниками портів обмежують та всіх вдягають як потрібно...

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook керівник Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», «Майдану закордонних справ» (Київ), головний редактор BlackSeaNews Андрій КЛИМЕНКО.

Моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», редакції BlackSeaNews та «Майдану закордонних справ» повідомляє:

В суботу 29.03.2020 турецькі морські ЗМІ повідомили, що на борту балкера FENG DE HAI (IMO: 9727637, Flag: Hong Kong) відомої китайської компанії COSCO SHIPPING BULK CO LTD помер капітан. Це сталося, скоріш за все, 26 або 27.03.2020 під час очікування балкером у Мармуровому морі дозволу на прохід протокою Бософор в напрямку Чорного моря (порт призначення - порт Дніпробугський, Миколаїв, Україна). Труну з тілом померлого капітана зняли з корабля та доставили на берег. Після обслідування судна медичною бригадою на рейді Стамбула судну дали добро на продовження маршруту. Балкер вирушив до українського порту приблизно о 03-00 28.03.2020 і приблизно о 14-20 30.03.2020 став на якір приблизно на траверзі Коблево.

Name: FENG DE HAI

Vessel Type - Detailed: Bulk Carrier

MMSI: 477684100

Call Sign: VROR3

Flag: Hong Kong [HK]

Summer DWT: 63356 t

Length Overall x Breadth Extreme: 199.9 x 32.26 m

Year Built: 2015