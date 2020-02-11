Кулеба розповів про долю безвізу з ЄС на тлі пандемії коронавірусу
|16:01 30.03.2020
|Украина
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що безвізовий режим із країнами ЄС не буде зруйнований коронавірусом.
На запитання, що буде з безвізовими поїздками українців до Європи, міністр відповів: «Буде безвіз», повідомляє Європейська правда.
«Якщо Шенген буде формально або, по суті, втрачений, я думаю, що це буде непоправний удар по ЄС. Але ми будемо активно працювати з нашими партнерами, щоб за будь-якого розвитку подій отримані українськими громадянами свободи у відносинах з ЄС, а насамперед — свобода вільного пересування, зберігалися», — сказав Кулеба.
Водночас він не впевнений, що авіаперельоти в світі до кінця цього року повноцінно відновляться.
«На це запитання вам зараз ніхто в світі не відповість», — додав Кулеба.
Раніше ЗМІ повідомляли, що президент Франції Еммануель Макрон заявив про можливу «смерть» Шенгену через коронавірус.
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