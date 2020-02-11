Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що безвізовий режим із країнами ЄС не буде зруйнований коронавірусом.

На запитання, що буде з безвізовими поїздками українців до Європи, міністр відповів: «Буде безвіз», повідомляє Європейська правда.

«Якщо Шенген буде формально або, по суті, втрачений, я думаю, що це буде непоправний удар по ЄС. Але ми будемо активно працювати з нашими партнерами, щоб за будь-якого розвитку подій отримані українськими громадянами свободи у відносинах з ЄС, а насамперед — свобода вільного пересування, зберігалися», — сказав Кулеба.

Водночас він не впевнений, що авіаперельоти в світі до кінця цього року повноцінно відновляться.

«На це запитання вам зараз ніхто в світі не відповість», — додав Кулеба.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент Франції Еммануель Макрон заявив про можливу «смерть» Шенгену через коронавірус.