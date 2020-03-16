Коронавірус дуже швидко поширюється світом. Але його випереджає сліпа лавина брехні й пропаганди в соціальних мережах, пов'язана з патогеном. І більша частина цих вигадок, вочевидь, походять з Росії.

Як завжди, коли справа доходить до російських відносин із Заходом, головною валютою Москви стає дезінформація. І вона досить щедро її витрачає, - пише в редакційній статті Washington Post, повідомляє УНІАН.

Документ Євросоюзу, який опинився в руках Reuters, говорить, що російські державні ЗМІ використовують кризу в охороні здоров'я, щоб розпалити амбітну кампанію дезінформації на Заході з метою посіяти паніку й недовіру. У Вашингтоні чиновник з Держдепартаменту сказав Конгресу, що фальшиві сторінки, сайти й традиційній ЗМІ під егідою Кремля намагаються скористатися страхом перед пандемією "для просування своїх пріоритетів".

Брехня, яку поширюють в Twitter і YouTube, а також на інших платформах, звинувачує Фонд Білла і Мелінди Гейтс у тому, що він створив коронавірус. Або ж розповсюджується вигадка про те, що він насправді біологічна зброя з лабораторій Пентагону. Ще одна фальшива "новина" стверджує, що солдат США в Литві потрапив у лікарню з вірусом. А інша вигадка розповідає про прем'єр-міністра Словаччини, який був заражений і передав вірус іншим лідерам на саміті. Прес-секретар Євросоюзу заявив, що, поширюючи такі вигадки, Москва "грається людьми людей". У свою чергу, представник Кремля Дмитро Пєсков відкинув ці звинувачення, назвавши їх "антиросійською одержимістю".

Все це повторює масове втручання Росії в президентські вибори в США чотири роки тому. Тоді Москва теж все заперечувала, але тільки посилювала свою зловісну діяльність. Видання пише, що Росія - не єдиний порушник. Прес-секретар міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзян висловив сумнів, що коронавірус походить з міста Ухань в його країні. Натомість він переклав вину на армію США, яка нібито "завезла" його на китайську територію. Washington Post зауважує, що це були безпідставні звинувачення. Але варто бути відвертими: американський політичний клас теж не безневинний в цьому питанні. Приміром, республіканець з Арканзасу сенатор Том Коттон теж стрибнув з головою у пропагандистські війни, поширюючи фальшиву теорію про те, що коронавірус був розроблений в передовій лабораторії в Ухані. Посол Китаю у Вашингтоні Цуй Тянькай відкинув вигадки Коттона як "божевільні".

При цьому він дав зрозуміти, що заяви Чжао Ліцзяна вважає такими ж.

Центр контролю й профілактики захворювань США теж занепокоєний появою безпідставних вигадок. Він попросив людей не поширювати брехню. Нажаль, втручання Росії у президентські вибори в 2016 році довели, що США - родючий ґрунт для таких інформаційних війн. Для Москви й інших ворогів Америки не має значення, за допомогою чого підірвати довіру, інститути і згуртованість: виборів чи пандемії. Головне розмити правду, поставити під сумнів усе і ослабити американську політику за допомогою зневіри й відчаю. Шкода може бути не меншою, ніж від вірусу.



