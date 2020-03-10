В НАТО опановують розвідувальні безпілотники

15:21 30.03.2020   Украина

Підрозділи Програми наземної розвідки НАТО (NATO Alliance GroundSurveillance Programme) отримали в своє розпорядження та вже опановують перші наземні мобільні станції загального призначення.

Про це пише офіційний сайт НАТО, повідомляє Український мілітарний портал.

Мова йде про елементи системи управління розвідувальними безпілотниками RQ-4D Phoenix.

Відповідні мобільні станції стали першими елементами системи управління і застосування розвідувальних БПЛА, які в своє розпорядження отримали спеціалісти Програми наземної розвідки НАТО.

Спеціалісти програми будуть проходити ознайомлення і тренування на застосування відповідних систем.

Програми наземної розвідки НАТО реалізується 15 країнами в рамках Альянсу. Дана програма передбачає отримання і використання п’яти БПЛА RQ-4D Phoenix.

Перші два БПЛА цього типу вже прибули до бази Сігонелла (Сицилія,Італія) в листопаді і грудні 2019 року. Перші тестові польоти RQ-4D Phoenixвідбулися в березні 2020 року над Середземним морем. Розвідницькі БПЛА НАТО мають вийти на етап початкової бойової готовності до кінця цього року.



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