В НАТО опановують розвідувальні безпілотники
|15:21 30.03.2020
|Украина
Підрозділи Програми наземної розвідки НАТО (NATO Alliance GroundSurveillance Programme) отримали в своє розпорядження та вже опановують перші наземні мобільні станції загального призначення.
Про це пише офіційний сайт НАТО, повідомляє Український мілітарний портал.
Мова йде про елементи системи управління розвідувальними безпілотниками RQ-4D Phoenix.
Відповідні мобільні станції стали першими елементами системи управління і застосування розвідувальних БПЛА, які в своє розпорядження отримали спеціалісти Програми наземної розвідки НАТО.
Спеціалісти програми будуть проходити ознайомлення і тренування на застосування відповідних систем.
Програми наземної розвідки НАТО реалізується 15 країнами в рамках Альянсу. Дана програма передбачає отримання і використання п’яти БПЛА RQ-4D Phoenix.
Перші два БПЛА цього типу вже прибули до бази Сігонелла (Сицилія,Італія) в листопаді і грудні 2019 року. Перші тестові польоти RQ-4D Phoenixвідбулися в березні 2020 року над Середземним морем. Розвідницькі БПЛА НАТО мають вийти на етап початкової бойової готовності до кінця цього року.
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