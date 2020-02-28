Одеський морський порт обладнав всі пішохідні прохідні порту і вікна обслуговування відвідувачів бюро перепусток переговорними пристроями для «безконтактного» спілкування з працівниками і відвідувачами порту.

Про це повідомила прес-служба Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ).

«У найближчі день-два такі ж пристрої будуть змонтовані на віконці реєстратури медико-санітарної частини порту і на КПП-0 Сухого порту (ТОВ «Євротермінал»), де тальмани порту спілкуються з водіями вантажних машин — контейнеровозів і зерновозів», — повідомила прес-служба.

Як зазначається, пішохідні прохідні порту щодня пропускають через себе 6-7 тис. працівників державних і приватних компаній. В умовах пандемічної загрози, пов'язаної з поширенням коронавірусу COVID-19, адміністрацією порту визначений перелік професій працівників ОФ ДП «АМПУ», які піддаються у найбільшій мірі епідемічній небезпеці. Це, перш за все, працівники загону охорони морського порту (ЗОМП), бюро перепусток, медико-санітарної частини та інших підрозділів, які контактують з великою кількістю людей протягом робочої зміни. Щодо цих категорій персоналу оперативно вживаються додаткові заходи безпеки.

«Ми завжди були впевнені і заявляли про це на всіх рівнях — приватні стивідорні компанії Одеського порту є об'єднанням соціально-відповідального бізнесу в усіх відношеннях: у сфері забезпечення високооплачуваних робочих місць, у сфері турботи про екологію, поліпшення міського середовища тощо. Оперативне придбання достатньої кількості переговорних пристроїв для прохідних показало згуртованість бізнес-структур порту перед лицем загрози глобального характеру. Та й у цілому, масштаб допомоги, яку надали наші стивідори в плані модернізації санітарно-карантинної інфраструктури порту, волонтерським організаціям міста, ветеранам — непрацюючим пенсіонерам підприємства, які не виходять з дому у зв'язку з карантином, важко навіть оцінити. Адміністрація порту щиро вдячна нашим бізнес-партнерам за їх людяність, милосердя, професійні та швидкі дії в період оголошеної українським урядом надзвичайної ситуації», — заявив начальник адміністрації Одеського порту Руслан Сахаутдінов.

Оперативна закупівля переговорних пристроїв і весь комплекс робіт із монтажу і налагодження електронного устаткування переговорних пристроїв виконані ДП «Контейнерний термінал Одеса» — дочірньою структурою німецької логістичного концерну HHLA (штаб-квартира — Гамбург), однієї з провідних стивідорних компаній порту. Технічний супровід та контроль за дотриманням регламентів при монтажі та налагодження переговорних пристроїв на прохідних здійснюють інженери служби інформаційних технологій ОФ ДП «АМПУ». Вони ж будуть стежити за дотриманням умов експлуатації цього обладнання.