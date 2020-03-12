Туреччина відмовляється від швидких тестів на коронавірус китайського виробника, імовірно - того ж, від тестів якого відмовилися минулого тижня Іспанія та Грузія.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Middle East Eye.

"Ми отримали від компанії деяку кількість зразків та з’ясували, що вони недостатньо надійні, тому замовили зразки в іншого китайського виробника", - повідомило виданню джерело в уряді. За словами посадовця, у лікарнях тести не застосовувалися.

Згодом інформацію підтвердив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, зазначивши, що Туреччина закупила у китайського виробника партію швидких тестів, але в уряді "незадоволені ними".

Міністр додав також, що країна закупила 350 000 одиниць тестів від іншого китайського виробника, які виявилися надійними.

"Ми випробовували їх – вони не працюють. Іспанія допустила помилку, використовуючи їх", - розповів у коментарі CNN Tukr Атес Кара, член спеціальної наукової ради з питань протидії коронавірусу при міністерстві охорони здоров’я Туреччини.

За його словами, тести виявилися точними лише у 30-35% випадків.

У коментарях не згадується назва виробника, але, зважаючи на згадку Іспанії та показники точності тесту, ймовірно, йдеться про Shenzhen Bioeasy Biotechnology. Раніше від експрес-тестів цієї компанії відмовилася Іспанія, а слідом за нею – Грузія.

Іспанські мікробіологи повідомили, що перші 9 тисяч тестів із партії мають чутливість лише 30%, а потрібно принаймні 80%.

Про покупку для Києва швидких тестів компанії Shenzhen Bioeasy Biotechnology 10 березня повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, ці тести мали розповсюдити по 7 визначених базових лікарнях для прийому хворих з підозрою на коронавірус.