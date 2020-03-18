Представительство президента в АРК в связи с пандемией коронавируса призывает крымчан самостоятельно заботиться о себе, не ожидая помощи от оккупантов.

Об этом заявил постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич в интервью «Украинской правде», передает ATR.

В частности, на вопрос о том, что достоверно известно о ситуации с распространением коронавируса на полуострове, Кориневич заявил, что «ситуация напряженная».

«Граждане Украины, которые проживают в Крыму, в частности активисты, наши активные граждане призывают крымчан быть осмотрительными, осторожными. Прежде всего, самостоятельно заботиться о себе, понимая, что государству-оккупанту не очень нужны сами крымчане. Ей (РФ — ред.) интересно военное присутствие в Черноморско-азовском регионе», — заявил Антон Кориневич.

Для ухода за гигиеной постпред советует учитывать рекомендации украинской власти и Всемирной организации здравоохранения.

«С медицинскими услугами во временно оккупированном Крыму есть большие проблемы. Мы это знали, крымчане нам об этом говорили и до ситуации с коронавирусом. Поэтому у нас вызывает серьезные опасения ситуация относительно способности наших граждан получать качественную медицинскую помощь», — добавил Кориневич.

Кроме того, представитель Зеленского напомнил, что оказывать всю необходимую помощь гражданскому населению является обязанностью государства-оккупанта.

Напомним, что «власти» оккупированного Крыма официально сообщают о 21 случае заражения коронавирусом на полуострове. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что «Керченский мост» необходимо срочно закрыть, чтобы избежать «большей беды» из-за распространения коронавируса в оккупированном Крыму.