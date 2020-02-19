Кулеба: Недопущення зняття санкцій з Росії через коронавірус - пріоритет МЗС
|14:01 30.03.2020
|Крым
Міністерство закордонних справ України вважає наразі одним з пріоритетів протидію спробам Росії зняти або послабити санкції під приводом поширення коронавірусу.
Про це заявив під час онлайн-брифінгу 30 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Хочу запевнити, що це питання (недопущення зняття санкцій з РФ під приводом коронавірусу. – ред.) є моїм особистим абсолютним пріоритетом, а також пріоритетом Міністерства закордонних справ", - сказав Кулеба.
Він зазначив, що в МЗС бачать, як Росія поступово розгортає планову роботу з метою послаблення або навіть зняття санкцій начебто з гуманітарних причин у зв’язку з епідемією коронавірусу.
"Ця робота Російською Федерацією ведеться на рівні двосторонніх відносин з певними країнами, а також на базі ООН, де РФ просуває відповідний проєкт резолюції на Генасамблеї ООН", - констатував Кулеба.
У цьому контексті він поінформував, що МЗС розгорнуло свою планову роботу із запобігання розвитку такого сценарію.
За словами Кулеби, минулого тижня він обговорював питання неприпустимосте зняття санкцій з Росії під приводом коронавірусу з багатьма зарубіжними колегами.
"Позиція МЗС дуже чітка – санкції були запроваджені у зв’язку з російською агресією проти нашої держави і їх послаблення або зняття має бути прив’язане виключно до прогресу у припинені агресії та деокупації Криму і ОРДЛО", - наголосив він.
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